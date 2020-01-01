У Дніпрі звільнили керівника лабораторного центру через спотворення результатів тестів на COVID-19
Сьогодні, 18:00
У Дніпрі звільнили керівника лабораторного центру Олександра Штепу. Лабораторію звинуватили у недостовірності та спотворенні результатів ПЛР-тестів на COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба Дніпровської облради, - пише Громадське.
Там зазначили, що днями діяльність лабораторного центру Дніпра перевіряли комісії Міністерства охорони здоров’я та правоохоронних органів. Причиною розслідування стала підозра у недостовірності і спотворенні результатів ПЛР тестів на COVID-19.
За результатами роботи комісій 22 травня звільнили очільника лабораторного центру Олександра Штепу.
За вихідні роботу з проведення тестування у Дніпропетровської області відновили і за суботу і неділю провели 1000 проб.
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Про це повідомляє пресслужба Дніпровської облради, - пише Громадське.
Там зазначили, що днями діяльність лабораторного центру Дніпра перевіряли комісії Міністерства охорони здоров’я та правоохоронних органів. Причиною розслідування стала підозра у недостовірності і спотворенні результатів ПЛР тестів на COVID-19.
За результатами роботи комісій 22 травня звільнили очільника лабораторного центру Олександра Штепу.
За вихідні роботу з проведення тестування у Дніпропетровської області відновили і за суботу і неділю провели 1000 проб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А ви думали, в тих регіонах України де не було виявлено жодного інфікованого хворого на коронавірус, що там добре налаштована система профілактики цієї хвороби. Отнюдь. Просто там взагалі медперсонал не бажає виявляти таких хворих. Друга причина, чому не бажають проводити тестування населення, можливо медики побоюються самі заразитись чи відсутні засоби індивідуального захисту чи обладнання немає. А при розтині тіла, виявляється, що при житті людина хворіла коронавірусом.
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У Дніпрі звільнили керівника лабораторного центру через спотворення результатів тестів на COVID-19
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