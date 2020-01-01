У Дніпрі звільнили керівника лабораторного центру через спотворення результатів тестів на COVID-19





Про це повідомляє пресслужба Дніпровської облради, - пише



Там зазначили, що днями діяльність лабораторного центру Дніпра перевіряли комісії Міністерства охорони здоров’я та правоохоронних органів. Причиною розслідування стала підозра у недостовірності і спотворенні результатів ПЛР тестів на COVID-19.



За результатами роботи комісій 22 травня звільнили очільника лабораторного центру Олександра Штепу.



За вихідні роботу з проведення тестування у Дніпропетровської області відновили і за суботу і неділю провели 1000 проб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі звільнили керівника лабораторного центру Олександра Штепу. Лабораторію звинуватили у недостовірності та спотворенні результатів ПЛР-тестів на COVID-19.Про це повідомляє пресслужба Дніпровської облради, - пише Громадське. Там зазначили, що днями діяльність лабораторного центру Дніпра перевіряли комісії Міністерства охорони здоров’я та правоохоронних органів. Причиною розслідування стала підозра у недостовірності і спотворенні результатів ПЛР тестів на COVID-19.За результатами роботи комісій 22 травня звільнили очільника лабораторного центру Олександра Штепу.За вихідні роботу з проведення тестування у Дніпропетровської області відновили і за суботу і неділю провели 1000 проб.

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