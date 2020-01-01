У Луцьку – перший випадок інфікування коронавірусом серед журналістів
Сьогодні, 14:11
У Луцьку COVID-19 виявили в журналістки.
Про це йшлося у п'ятницю, 29 травня, під час брифінгу у Волинській ОДА.
Нагадаємо, за останню добу в області виявили 12 нових випадків коронавірусної інфекції.
За добу у Луцьку виявили 4 випадки хвороби. Зокрема, захворіла журналістка. Зауважимо, що це перший офіційно підтверджений випадок хвороби серед представників медіа в області.
"Сказати, який шлях інфікування я не можу. Ведеться епідрозслідування. Вона знаходиться в лікарні. Стан пацієнтки - задовільний", - повідомила заступниця голови ОДА Тетяна Щербак.
Також, за словами посадовиці, на COVID-19 у місті захворів працівник Держпродспоживслужби, працівник Ковельського МТМО, один випадок зафіксували у сімейному вогнищі.
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Про це йшлося у п'ятницю, 29 травня, під час брифінгу у Волинській ОДА.
Нагадаємо, за останню добу в області виявили 12 нових випадків коронавірусної інфекції.
За добу у Луцьку виявили 4 випадки хвороби. Зокрема, захворіла журналістка. Зауважимо, що це перший офіційно підтверджений випадок хвороби серед представників медіа в області.
"Сказати, який шлях інфікування я не можу. Ведеться епідрозслідування. Вона знаходиться в лікарні. Стан пацієнтки - задовільний", - повідомила заступниця голови ОДА Тетяна Щербак.
Також, за словами посадовиці, на COVID-19 у місті захворів працівник Держпродспоживслужби, працівник Ковельського МТМО, один випадок зафіксували у сімейному вогнищі.
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Сьогодні, 14:11