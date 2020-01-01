У Луцьку – перший випадок інфікування коронавірусом серед журналістів





Про це йшлося у п'ятницю, 29 травня, під час брифінгу у Волинській ОДА.



Нагадаємо, за останню добу в області виявили



За добу у Луцьку виявили 4 випадки хвороби. Зокрема, захворіла журналістка. Зауважимо, що це перший офіційно підтверджений випадок хвороби серед представників медіа в області.



"Сказати, який шлях інфікування я не можу. Ведеться епідрозслідування. Вона знаходиться в лікарні. Стан пацієнтки - задовільний", - повідомила заступниця голови ОДА Тетяна Щербак.



Також, за словами посадовиці, на COVID-19 у місті захворів працівник Держпродспоживслужби, працівник Ковельського МТМО, один випадок зафіксували у сімейному вогнищі.

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