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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку – перший випадок інфікування коронавірусом серед журналістів

У Луцьку – перший випадок інфікування коронавірусом серед журналістів
У Луцьку COVID-19 виявили в журналістки.

Про це йшлося у п'ятницю, 29 травня, під час брифінгу у Волинській ОДА.

Нагадаємо, за останню добу в області виявили 12 нових випадків коронавірусної інфекції.

За добу у Луцьку виявили 4 випадки хвороби. Зокрема, захворіла журналістка. Зауважимо, що це перший офіційно підтверджений випадок хвороби серед представників медіа в області.

"Сказати, який шлях інфікування я не можу. Ведеться епідрозслідування. Вона знаходиться в лікарні. Стан пацієнтки - задовільний", - повідомила заступниця голови ОДА Тетяна Щербак.

Також, за словами посадовиці, на COVID-19 у місті захворів працівник Держпродспоживслужби, працівник Ковельського МТМО, один випадок зафіксували у сімейному вогнищі.

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Теги: коронавірус, журналісти
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