вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На коронавірус захворіла працівниця Любешівської РДА: у районі діє низка обмежень

На коронавірус захворіла працівниця Любешівської РДА: у районі діє низка обмежень
На коронавірус захворіла працівниця Любешівської районної державної адміністрації, яка проживає в селі Зарудче.

Про це йдеться на сайті Любешівської РДА.

Наразі проводять усі протиепідемічні заходи за місцем проживання хворої та по місцю її роботи, також вивчають коло контактних з нею осіб. Медики проводять обстеження та забір матеріалів в осіб, які є контактними із хворою для ПЛР-тестів.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ранок 4 червня: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу

Відтак, сьогодні, 4 червня, провели позачергове засідання Любешівської місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації.

"Комісією вирішено: Любешівській районній раді - власнику адмінприміщення, вжити заходів щодо закриття приміщення на карантин до 10 червня 2020 року та провести дезінфікуючі заходи у місцях загального користування адмінприміщення", - йдеться у повідомлені.

Також зазначають, що усі керівники установ, організацій, які працюють у адмінприміщенні мають вжити заходів щодо організації роботи установ до 10 червня 2020 року на дистанційній або іншій формі роботи.

Разом з цим, рішенням комісії до 10 червня 2020 року заборонили на території району роботу закладів громадського харчування, місць масового відпочинку, автостанції та ринку в селищі Любешів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, працівниця Любешівської РДА
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В українській армії – 131 хворий на коронавірус
Сьогодні, 11:41
Ранок 4 червня: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:14
Новий антирекорд: в Україні – найбільша кількість випадків коронавірусу за добу за весь час
Сьогодні, 09:16
На Волині COVID-19 виявляють новим методом: протестували майже пів тисячі осіб
03 червень, 18:15
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
У Луцьку в салоні краси заради благодійності встановили послуги без цін
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Головний «водник» Волині розповів, як вирощування лохини впливає на Світязь
Сьогодні, 14:25
«У списках – кум, брат, сват, депутат»: жителі волинської ОТГ вимагають справедливого розподілу землі
Сьогодні, 14:05
На коронавірус захворіла працівниця Любешівської РДА: у районі діє низка обмежень
Сьогодні, 13:58
Для 2-річної дівчинки з Волині збирають кошти на термінове лікування
Сьогодні, 13:42
Якою буде погода в Україні на Трійцю
Сьогодні, 13:17
Схожі новини
В українській армії – 131 хворий на коронавірус В українській армії – 131 хворий на коронавірус
Сьогодні, 11:41
Ранок 4 червня: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу Ранок 4 червня: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 10:14
Новий антирекорд: в Україні – найбільша кількість випадків коронавірусу за добу за весь час Новий антирекорд: в Україні – найбільша кількість випадків коронавірусу за добу за весь час
Сьогодні, 09:16
Дві країни Європи оголосили, що побороли коронавірус Дві країни Європи оголосили, що побороли коронавірус
Сьогодні, 06:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Маневиччині відзначили 20-літній ювілей храму
Сьогодні, 15:14
 0
На Волині у недобросовісного орендаря відібрали землю, вартість якої – 102 мільйони
Сьогодні, 15:11
 0
«Живі манекени» та учні у піжамах: волинянка, яка навчалася в США, розповіла про шкільне життя. ФОТО
Сьогодні, 14:50
 0
Травмувалася в квартирі і не могла відчинити: у Луцьку надзвичайники лізли у вікно, аби врятувати жінку
Сьогодні, 14:40
 0
Головний «водник» Волині розповів, як вирощування лохини впливає на Світязь
Сьогодні, 14:25
 0
Медіа
відео
1/8