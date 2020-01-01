На коронавірус захворіла працівниця Любешівської РДА: у районі діє низка обмежень
Сьогодні, 13:58
На коронавірус захворіла працівниця Любешівської районної державної адміністрації, яка проживає в селі Зарудче.
Про це йдеться на сайті Любешівської РДА.
Наразі проводять усі протиепідемічні заходи за місцем проживання хворої та по місцю її роботи, також вивчають коло контактних з нею осіб. Медики проводять обстеження та забір матеріалів в осіб, які є контактними із хворою для ПЛР-тестів.
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Відтак, сьогодні, 4 червня, провели позачергове засідання Любешівської місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації.
"Комісією вирішено: Любешівській районній раді - власнику адмінприміщення, вжити заходів щодо закриття приміщення на карантин до 10 червня 2020 року та провести дезінфікуючі заходи у місцях загального користування адмінприміщення", - йдеться у повідомлені.
Також зазначають, що усі керівники установ, організацій, які працюють у адмінприміщенні мають вжити заходів щодо організації роботи установ до 10 червня 2020 року на дистанційній або іншій формі роботи.
Разом з цим, рішенням комісії до 10 червня 2020 року заборонили на території району роботу закладів громадського харчування, місць масового відпочинку, автостанції та ринку в селищі Любешів.
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Про це йдеться на сайті Любешівської РДА.
Наразі проводять усі протиепідемічні заходи за місцем проживання хворої та по місцю її роботи, також вивчають коло контактних з нею осіб. Медики проводять обстеження та забір матеріалів в осіб, які є контактними із хворою для ПЛР-тестів.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Ранок 4 червня: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу
Відтак, сьогодні, 4 червня, провели позачергове засідання Любешівської місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації.
"Комісією вирішено: Любешівській районній раді - власнику адмінприміщення, вжити заходів щодо закриття приміщення на карантин до 10 червня 2020 року та провести дезінфікуючі заходи у місцях загального користування адмінприміщення", - йдеться у повідомлені.
Також зазначають, що усі керівники установ, організацій, які працюють у адмінприміщенні мають вжити заходів щодо організації роботи установ до 10 червня 2020 року на дистанційній або іншій формі роботи.
Разом з цим, рішенням комісії до 10 червня 2020 року заборонили на території району роботу закладів громадського харчування, місць масового відпочинку, автостанції та ринку в селищі Любешів.
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