На коронавірус захворіла працівниця Любешівської РДА: у районі діє низка обмежень

На коронавірус захворіла працівниця Любешівської районної державної адміністрації, яка проживає в селі Зарудче.Про це йдеться на сайті Любешівської РДА.Наразі проводять усі протиепідемічні заходи за місцем проживання хворої та по місцю її роботи, також вивчають коло контактних з нею осіб. Медики проводять обстеження та забір матеріалів в осіб, які є контактними із хворою для ПЛР-тестів.Відтак, сьогодні, 4 червня, провели позачергове засідання Любешівської місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуації."Комісією вирішено: Любешівській районній раді - власнику адмінприміщення, вжити заходів щодо закриття приміщення на карантин до 10 червня 2020 року та провести дезінфікуючі заходи у місцях загального користування адмінприміщення", - йдеться у повідомлені.Також зазначають, що усі керівники установ, організацій, які працюють у адмінприміщенні мають вжити заходів щодо організації роботи установ до 10 червня 2020 року на дистанційній або іншій формі роботи.Разом з цим, рішенням комісії до 10 червня 2020 року заборонили на території району роботу закладів громадського харчування, місць масового відпочинку, автостанції та ринку в селищі Любешів.