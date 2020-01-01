У Луцьку злодій поцупив з магазину ноутбук
Сьогодні, 14:17
У Луцьку затримали злодія, який викрав оргтехніку.
Зазначається, що 14 червня приблизно о 10-ій годині патрульні отримали виклик про крадіжку. Продавець магазину повідомив, що на проспекті Соборності виявив крадіжку ноутбуку, - інформує патрульна поліція Волинської області.
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Поліцейські встановили місцеперебування та затримали 33-річного чоловіка за крадіжку.
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Зазначається, що 14 червня приблизно о 10-ій годині патрульні отримали виклик про крадіжку. Продавець магазину повідомив, що на проспекті Соборності виявив крадіжку ноутбуку, - інформує патрульна поліція Волинської області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В торговому центрі Луцька дівчина вкрала телефон
Поліцейські встановили місцеперебування та затримали 33-річного чоловіка за крадіжку.
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