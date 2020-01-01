У Луцьку злодій поцупив з магазину ноутбук





Зазначається, що 14 червня приблизно о 10-ій годині патрульні отримали виклик про крадіжку. Продавець магазину повідомив, що на проспекті Соборності виявив крадіжку ноутбуку, - інформує патрульна поліція Волинської області.



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Поліцейські встановили місцеперебування та затримали 33-річного чоловіка за крадіжку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку затримали злодія, який викрав оргтехніку.Зазначається, що 14 червня приблизно о 10-ій годині патрульні отримали виклик про крадіжку. Продавець магазину повідомив, що на проспекті Соборності виявив крадіжку ноутбуку, - інформує патрульна поліція Волинської області.Поліцейські встановили місцеперебування та затримали 33-річного чоловіка за крадіжку.

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