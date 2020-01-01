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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де у Любешівському районі зафіксували нові випадки COVID-19 станом на 20 червня

Де у Любешівському районі зафіксували нові випадки COVID-19 станом на 20 червня
Упродовж останньої доби в Любешівському районі офіційно зареєстрували один випадок захворювання на COVID-19 у жительки Любешева.

На момент проведення епідрозслідування загальний стан хворої легкого ступеню. Хвора перебуває на амбулаторному лікуванні, - йдеться на сайті Любешівської РДА.

За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у жительки села Деревок. Хвора перебуває на амбулаторному лікуванні у КНП «ЦПМСД Любешівської селищної ради». У неї відібрали зразки матеріалу для визначення наявності коронавірусу методом ПЛР.

Зазначається, що за весь період спостереження станом на 20 червня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 31 жителя Любешівського району:

Любешів – 12

Люб’язь - 8 (4 одужали)

Зарудче – 5

Деревок – 3

Залізниця - 1 (одужала)

Проходи – 1

Дольськ – 1.

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Теги: Любешів, коронавірус, хворі
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