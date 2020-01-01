Де у Любешівському районі зафіксували нові випадки COVID-19 станом на 20 червня
Сьогодні, 16:08
Упродовж останньої доби в Любешівському районі офіційно зареєстрували один випадок захворювання на COVID-19 у жительки Любешева.
На момент проведення епідрозслідування загальний стан хворої легкого ступеню. Хвора перебуває на амбулаторному лікуванні, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у жительки села Деревок. Хвора перебуває на амбулаторному лікуванні у КНП «ЦПМСД Любешівської селищної ради». У неї відібрали зразки матеріалу для визначення наявності коронавірусу методом ПЛР.
Зазначається, що за весь період спостереження станом на 20 червня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 31 жителя Любешівського району:
Любешів – 12
Люб’язь - 8 (4 одужали)
Зарудче – 5
Деревок – 3
Залізниця - 1 (одужала)
Проходи – 1
Дольськ – 1.
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На момент проведення епідрозслідування загальний стан хворої легкого ступеню. Хвора перебуває на амбулаторному лікуванні, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у жительки села Деревок. Хвора перебуває на амбулаторному лікуванні у КНП «ЦПМСД Любешівської селищної ради». У неї відібрали зразки матеріалу для визначення наявності коронавірусу методом ПЛР.
Зазначається, що за весь період спостереження станом на 20 червня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 31 жителя Любешівського району:
Любешів – 12
Люб’язь - 8 (4 одужали)
Зарудче – 5
Деревок – 3
Залізниця - 1 (одужала)
Проходи – 1
Дольськ – 1.
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