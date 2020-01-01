Де у Любешівському районі зафіксували нові випадки COVID-19 станом на 20 червня

Упродовж останньої доби в Любешівському районі офіційно зареєстрували один випадок захворювання на COVID-19 у жительки Любешева.На момент проведення епідрозслідування загальний стан хворої легкого ступеню. Хвора перебуває на амбулаторному лікуванні, - йдеться на сайті Любешівської РДА.За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у жительки села Деревок. Хвора перебуває на амбулаторному лікуванні у КНП «ЦПМСД Любешівської селищної ради». У неї відібрали зразки матеріалу для визначення наявності коронавірусу методом ПЛР.Зазначається, що за весь період спостереження станом на 20 червня 2020 року коронавірусну інфекцію виявили у 31 жителя Любешівського району:Любешів – 12Люб’язь - 8 (4 одужали)Зарудче – 5Деревок – 3Залізниця - 1 (одужала)Проходи – 1Дольськ – 1.