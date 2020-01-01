В Україні – 1112 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 60





2 серпня станом на 9:00 в Україні 72 168 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1725 летальних, 39 543 пацієнти одужало. За добу зафіксували 1112 нових випадків,



Загалом провели 1 058 483 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 235 пацієнтів.



Наразі коронавірусна хвороба виявлена:



Вінницька область — 2790 випадків;

Волинська область — 3888 випадків;

Дніпропетровська область — 1421 випадок;

Донецька область — 898 випадків;

Житомирська область — 1921 випадок;

Закарпатська область — 5267 випадків;

Запорізька область — 823 випадки;

Івано-Франківська область — 4795 випадків;

Кіровоградська область — 710 випадків;

м. Київ — 8452 випадки;

Київська область — 3823 випадки;

Львівська область — 9783 випадки;

Луганська область — 128 випадків;

Миколаївська область — 621 випадок;

Одеська область — 3414 випадків;

Полтавська область — 459 випадків;

Рівненська область — 6195 випадків;

Сумська область — 529 випадків;

Тернопільська область — 3086 випадків;

Харківська область — 3862 випадки;

Херсонська область — 230 випадків;

Хмельницька область — 1180 випадків;

Чернівецька область — 6061 випадок;

Черкаська область — 949 випадків;

Чернігівська область — 883 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.



Станом на ранок 2 серпня 2020 року до Центру надійшло 1163 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 125 239 повідомлень про підозру на COVID-19.

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