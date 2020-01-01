В Україні – 1112 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 60
Сьогодні, 10:30
В Україні за останню добу зафіксували 1112 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
2 серпня станом на 9:00 в Україні 72 168 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1725 летальних, 39 543 пацієнти одужало. За добу зафіксували 1112 нових випадків, повідомляє МОЗ України.
Загалом провели 1 058 483 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 235 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2790 випадків;
Волинська область — 3888 випадків;
Дніпропетровська область — 1421 випадок;
Донецька область — 898 випадків;
Житомирська область — 1921 випадок;
Закарпатська область — 5267 випадків;
Запорізька область — 823 випадки;
Івано-Франківська область — 4795 випадків;
Кіровоградська область — 710 випадків;
м. Київ — 8452 випадки;
Київська область — 3823 випадки;
Львівська область — 9783 випадки;
Луганська область — 128 випадків;
Миколаївська область — 621 випадок;
Одеська область — 3414 випадків;
Полтавська область — 459 випадків;
Рівненська область — 6195 випадків;
Сумська область — 529 випадків;
Тернопільська область — 3086 випадків;
Харківська область — 3862 випадки;
Херсонська область — 230 випадків;
Хмельницька область — 1180 випадків;
Чернівецька область — 6061 випадок;
Черкаська область — 949 випадків;
Чернігівська область — 883 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 2 серпня 2020 року до Центру надійшло 1163 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 125 239 повідомлень про підозру на COVID-19.
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2 серпня станом на 9:00 в Україні 72 168 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1725 летальних, 39 543 пацієнти одужало. За добу зафіксували 1112 нових випадків, повідомляє МОЗ України.
Загалом провели 1 058 483 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 235 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 2790 випадків;
Волинська область — 3888 випадків;
Дніпропетровська область — 1421 випадок;
Донецька область — 898 випадків;
Житомирська область — 1921 випадок;
Закарпатська область — 5267 випадків;
Запорізька область — 823 випадки;
Івано-Франківська область — 4795 випадків;
Кіровоградська область — 710 випадків;
м. Київ — 8452 випадки;
Київська область — 3823 випадки;
Львівська область — 9783 випадки;
Луганська область — 128 випадків;
Миколаївська область — 621 випадок;
Одеська область — 3414 випадків;
Полтавська область — 459 випадків;
Рівненська область — 6195 випадків;
Сумська область — 529 випадків;
Тернопільська область — 3086 випадків;
Харківська область — 3862 випадки;
Херсонська область — 230 випадків;
Хмельницька область — 1180 випадків;
Чернівецька область — 6061 випадок;
Черкаська область — 949 випадків;
Чернігівська область — 883 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 2 серпня 2020 року до Центру надійшло 1163 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 125 239 повідомлень про підозру на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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