Тиждень дистанційного навчання і нові «коронавірусні» ліжка у лікарні: як протидіятимуть хворобі на Маневиччині





Про це йдеться у протоколі засідання, оприлюдненому на



Зокрема, відділ освіти, культури, молоді та спорту Маневицької РДА має рекомендувати школам району з 1 вересня здійснювати дистанційне навчання, а з 7-го – очне.



Керівник районного відділу освіти, культури, молоді та спорту Андрій Линдюк у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив, що директорів шкіл вже повідомили про таке рішення місцевої комісії ТЕБ та НС.



Більше того, під час засідання прийняли рішення рекомендувати Маневицькій центральній районній лікарні розгорнути десять додаткових ліжок для лікування хворих на коронавірус.



Зауважимо, що, згідно з інформацією управління охорони здоров’я Волинської ОДА, наразі у маневицькій лікарні – 23 ліжка, передбачених для хворих на коронавірус і людей з підозрою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маневицька місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зібралася на позачергове засідання й прийняла певні рішення задля запобігання поширенню коронавірусу в районі.Про це йдеться у протоколі засідання, оприлюдненому на офіційній сторінці Маневицької РДА у фейсбуці.Зокрема, відділ освіти, культури, молоді та спорту Маневицької РДА має рекомендувати школам району з 1 вересня здійснювати дистанційне навчання, а з 7-го – очне.Керівник районного відділу освіти, культури, молоді та спортуу коментаріповідомив, що директорів шкіл вже повідомили про таке рішення місцевої комісії ТЕБ та НС.Більше того, під час засідання прийняли рішення рекомендувати Маневицькій центральній районній лікарні розгорнути десять додаткових ліжок для лікування хворих на коронавірус.Зауважимо, що, згідно з інформацією управління охорони здоров’я Волинської ОДА, наразі у маневицькій лікарні – 23 ліжка, передбачених для хворих на коронавірус і людей з підозрою.

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