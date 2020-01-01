На Волині ще у трьох учнів виявили коронавірус
Сьогодні, 16:21
На Волині через підтверджене інфікування школярів коронавірусом чотири класи пішли на самоізоляцію. Мова йде про дві луцькі школи та одну любешівську.
Про це в коментарі «Першому» розповіла начальниця управління освіти та науки Волинської ОДА Людмила Плахотна.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні вже 145 класів пішли на самоізоляцію через підтверджене захворювання коронавірусом серед учнів.
Людмила Плахотна повідомила, що серед них є і 4 класи на Волині. Це інформація станом на 17:00 середи, 9 вересня.
Окрім вже відомого випадку у луцькій школі №22, захворіли також учень Любешівського ліцею та двоє учнів різних класів (це діти з однієї сім’ї) Волинського наукового ліцею-інтернату, що на Вишкові у Луцьку.
Усі 4 класи 14 днів пробудуть на самоізоляції.
Також вже підтвердили захворювання у трьох педагогів: двоє з села Жорнище Ківерцівського району та один з Любохин Старовижівського району. Класи, в яких викладали ці педагоги, поки не йдуть на самоізоляцію.
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Про це в коментарі «Першому» розповіла начальниця управління освіти та науки Волинської ОДА Людмила Плахотна.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні вже 145 класів пішли на самоізоляцію через підтверджене захворювання коронавірусом серед учнів.
Людмила Плахотна повідомила, що серед них є і 4 класи на Волині. Це інформація станом на 17:00 середи, 9 вересня.
Окрім вже відомого випадку у луцькій школі №22, захворіли також учень Любешівського ліцею та двоє учнів різних класів (це діти з однієї сім’ї) Волинського наукового ліцею-інтернату, що на Вишкові у Луцьку.
Усі 4 класи 14 днів пробудуть на самоізоляції.
Також вже підтвердили захворювання у трьох педагогів: двоє з села Жорнище Ківерцівського району та один з Любохин Старовижівського району. Класи, в яких викладали ці педагоги, поки не йдуть на самоізоляцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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