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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині ще у трьох учнів виявили коронавірус

На Волині ще у трьох учнів виявили коронавірус
На Волині через підтверджене інфікування школярів коронавірусом чотири класи пішли на самоізоляцію. Мова йде про дві луцькі школи та одну любешівську.

Про це в коментарі «Першому» розповіла начальниця управління освіти та науки Волинської ОДА Людмила Плахотна.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні вже 145 класів пішли на самоізоляцію через підтверджене захворювання коронавірусом серед учнів.

Людмила Плахотна повідомила, що серед них є і 4 класи на Волині. Це інформація станом на 17:00 середи, 9 вересня.

Окрім вже відомого випадку у луцькій школі №22, захворіли також учень Любешівського ліцею та двоє учнів різних класів (це діти з однієї сім’ї) Волинського наукового ліцею-інтернату, що на Вишкові у Луцьку.

Усі 4 класи 14 днів пробудуть на самоізоляції.

Також вже підтвердили захворювання у трьох педагогів: двоє з села Жорнище Ківерцівського району та один з Любохин Старовижівського району. Класи, в яких викладали ці педагоги, поки не йдуть на самоізоляцію.

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Теги: Луцьк, коронавірус, школа
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