На Волині ще у трьох учнів виявили коронавірус





Про це в коментарі Людмила Плахотна.



Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні вже 145 класів пішли на самоізоляцію через підтверджене захворювання коронавірусом серед учнів.



Людмила Плахотна повідомила, що серед них є і 4 класи на Волині. Це інформація станом на 17:00 середи, 9 вересня.



Окрім вже відомого випадку у луцькій школі №22, захворіли також учень Любешівського ліцею та двоє учнів різних класів (це діти з однієї сім’ї) Волинського наукового ліцею-інтернату, що на Вишкові у Луцьку.



Усі 4 класи 14 днів пробудуть на самоізоляції.



Також вже підтвердили захворювання у трьох педагогів: двоє з села Жорнище Ківерцівського району та один з Любохин Старовижівського району. Класи, в яких викладали ці педагоги, поки не йдуть на самоізоляцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині через підтверджене інфікування школярів коронавірусом чотири класи пішли на самоізоляцію. Мова йде про дві луцькі школи та одну любешівську.Про це в коментарі «Першому» розповіла начальниця управління освіти та науки Волинської ОДАНагадаємо, міністр охорони здоров’язаявив, що в Україні вже 145 класів пішли на самоізоляцію через підтверджене захворювання коронавірусом серед учнів.Людмила Плахотна повідомила, що серед них є і 4 класи на Волині. Це інформація станом на 17:00 середи, 9 вересня.Окрім вже відомого випадку у, захворіли також учень Любешівського ліцею та двоє учнів різних класів (це діти з однієї сім’ї) Волинського наукового ліцею-інтернату, що на Вишкові у Луцьку.Усі 4 класи 14 днів пробудуть на самоізоляції.Також вже підтвердили захворювання у трьох педагогів: двоє з села Жорнище Ківерцівського району та один з Любохин Старовижівського району. Класи, в яких викладали ці педагоги, поки не йдуть на самоізоляцію.

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