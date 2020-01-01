Голова райради на Волині захворів на коронавірус

Андрій Бадзюнь захворів на коронавірусну хворобу.



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



"Ніхто з нас не застрахований від хвороб. Так склалося, що я зіштовхнувся з вірусом COVID-19 - отримав позитивний тест", - йдеться у дописі.



До слова, Андрій Бадзюнь балотується на посаду Нововолинського міського голови.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Іваничівської районної радизахворів на коронавірусну хворобу.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook."Ніхто з нас не застрахований від хвороб. Так склалося, що я зіштовхнувся з вірусом COVID-19 - отримав позитивний тест", - йдеться у дописі.До слова, Андрій Бадзюнь балотується на посаду Нововолинського міського голови.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію