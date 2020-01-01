Голова райради на Волині захворів на коронавірус
Сьогодні, 14:36
Голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь захворів на коронавірусну хворобу.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Ніхто з нас не застрахований від хвороб. Так склалося, що я зіштовхнувся з вірусом COVID-19 - отримав позитивний тест", - йдеться у дописі.
До слова, Андрій Бадзюнь балотується на посаду Нововолинського міського голови.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Ніхто з нас не застрахований від хвороб. Так склалося, що я зіштовхнувся з вірусом COVID-19 - отримав позитивний тест", - йдеться у дописі.
До слова, Андрій Бадзюнь балотується на посаду Нововолинського міського голови.
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