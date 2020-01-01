вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Голова райради на Волині захворів на коронавірус

Голова райради на Волині захворів на коронавірус
Голова Іваничівської районної ради Андрій Бадзюнь захворів на коронавірусну хворобу.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ніхто з нас не застрахований від хвороб. Так склалося, що я зіштовхнувся з вірусом COVID-19 - отримав позитивний тест", - йдеться у дописі.

До слова, Андрій Бадзюнь балотується на посаду Нововолинського міського голови.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Іваничівський район, коронавірус
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Де на Волині найбільше хворіють на коронавірус учні і персонал шкіл
Сьогодні, 14:47
Степанов розповів про небезпеку вживання антибіотиків під час коронавірусу без показань
Сьогодні, 13:39
Колектив луцького пологового – категорично проти облаштування інфекційного госпіталю на базі закладу
Сьогодні, 13:12
Петра Порошенка, який хворів на коронавірус, виписали з лікарні
Сьогодні, 13:08
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як на Волині змагалися лучники: результати першого чемпіонату області. ФОТО
Сьогодні, 14:56
Де на Волині найбільше хворіють на коронавірус учні і персонал шкіл
Сьогодні, 14:47
Голова райради на Волині захворів на коронавірус
Сьогодні, 14:36
Донька волинського «кіборга» святкує день народження: волонтери закликають привітати дівчинку
Сьогодні, 14:28
У Ковелі в закладах торгівлі виявили 10 неоформлених працівників
Сьогодні, 13:50
Схожі новини
У волинянки коронавірус виявили на обстеженні перед операцією У волинянки коронавірус виявили на обстеженні перед операцією
20 травень, 13:23
Де на Волині найбільше хворіють на коронавірус учні і персонал шкіл Де на Волині найбільше хворіють на коронавірус учні і персонал шкіл
Сьогодні, 14:47
Степанов розповів про небезпеку вживання антибіотиків під час коронавірусу без показань Степанов розповів про небезпеку вживання антибіотиків під час коронавірусу без показань
Сьогодні, 13:39
Колектив луцького пологового – категорично проти облаштування інфекційного госпіталю на базі закладу Колектив луцького пологового – категорично проти облаштування інфекційного госпіталю на базі закладу
Сьогодні, 13:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як на Волині змагалися лучники: результати першого чемпіонату області. ФОТО
Сьогодні, 14:56
 0
Де на Волині найбільше хворіють на коронавірус учні і персонал шкіл
Сьогодні, 14:47
 0
Голова райради на Волині захворів на коронавірус
Сьогодні, 14:36
 0
Донька волинського «кіборга» святкує день народження: волонтери закликають привітати дівчинку
Сьогодні, 14:28
 0
У Ковелі в закладах торгівлі виявили 10 неоформлених працівників
Сьогодні, 13:50
 0
Медіа
відео
1/8