В Україні розробляють ПЛР-тести для визначення п’яти хвороб





Багатокомпонентні тест-системи будуть розроблені українськими виробниками, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів, пишуть



За його словами, нині в Україні виготовленням ПЛР-систем для виявлення коронавірусу займаються три компанії.



Саму розробку тесту взяла на себе Академія медичних наук.



"Ми домовилися, що вони робитимуть тест-систему на п’ять захворювань – Covid-19, грип, грип А і Б", – розповів Ляшко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров’я України замовило нові ПЛР-тести, які крім коронавірусу, визначатимуть грип.Багатокомпонентні тест-системи будуть розроблені українськими виробниками, заявив головний санітарний лікарв ефірі одного з телеканалів, пишуть Факти За його словами, нині в Україні виготовленням ПЛР-систем для виявлення коронавірусу займаються три компанії.Саму розробку тесту взяла на себе Академія медичних наук."Ми домовилися, що вони робитимуть тест-систему на п’ять захворювань – Covid-19, грип, грип А і Б", – розповів Ляшко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію