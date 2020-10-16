В Україні розробляють ПЛР-тести для визначення п’яти хвороб
16 жовтень, 23:30
Міністерство охорони здоров’я України замовило нові ПЛР-тести, які крім коронавірусу, визначатимуть грип.
Багатокомпонентні тест-системи будуть розроблені українськими виробниками, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів, пишуть Факти.
За його словами, нині в Україні виготовленням ПЛР-систем для виявлення коронавірусу займаються три компанії.
Саму розробку тесту взяла на себе Академія медичних наук.
"Ми домовилися, що вони робитимуть тест-систему на п’ять захворювань – Covid-19, грип, грип А і Б", – розповів Ляшко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Багатокомпонентні тест-системи будуть розроблені українськими виробниками, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів, пишуть Факти.
За його словами, нині в Україні виготовленням ПЛР-систем для виявлення коронавірусу займаються три компанії.
Саму розробку тесту взяла на себе Академія медичних наук.
"Ми домовилися, що вони робитимуть тест-систему на п’ять захворювань – Covid-19, грип, грип А і Б", – розповів Ляшко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Духневич керуватиме «коронавірусним» шпиталем у луцькому пологовому
16 жовтень, 13:36
На Волині через спалах коронавірусу закрили ліцей
16 жовтень, 13:30
Коментарі 0
Останні новини
17 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні розробляють ПЛР-тести для визначення п’яти хвороб
16 жовтень, 23:30
В міську лікарню та пологовий у Луцьку вже дали тепло. ВІДЕО
16 жовтень, 22:47
На Волині рятувальники допомогли літній жінці, яка не могла відкрити двері власної квартири
16 жовтень, 22:15
Через дистанційне навчання половина студентів луцького «політеху» вже виїхала з гуртожитків. ВІДЕО
16 жовтень, 21:42