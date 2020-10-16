вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні розробляють ПЛР-тести для визначення п’яти хвороб

В Україні розробляють ПЛР-тести для визначення п’яти хвороб
Міністерство охорони здоров’я України замовило нові ПЛР-тести, які крім коронавірусу, визначатимуть грип.

Багатокомпонентні тест-системи будуть розроблені українськими виробниками, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів, пишуть Факти.

За його словами, нині в Україні виготовленням ПЛР-систем для виявлення коронавірусу займаються три компанії.

Саму розробку тесту взяла на себе Академія медичних наук.

"Ми домовилися, що вони робитимуть тест-систему на п’ять захворювань – Covid-19, грип, грип А і Б", – розповів Ляшко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грип, коронавірус, Віктор Ляшко, тест, ПЛР
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У МОЗ розповіли, як приватні лабораторії безкоштовно тестуватимуть на COVID-19
16 жовтень, 18:00
«Червона» зона карантину: у Нововолинську закривають кафе, розважальні заклади та фітнес-центри
16 жовтень, 16:28
Духневич керуватиме «коронавірусним» шпиталем у луцькому пологовому
16 жовтень, 13:36
На Волині через спалах коронавірусу закрили ліцей
16 жовтень, 13:30
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
17 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні розробляють ПЛР-тести для визначення п’яти хвороб
16 жовтень, 23:30
В міську лікарню та пологовий у Луцьку вже дали тепло. ВІДЕО
16 жовтень, 22:47
На Волині рятувальники допомогли літній жінці, яка не могла відкрити двері власної квартири
16 жовтень, 22:15
Через дистанційне навчання половина студентів луцького «політеху» вже виїхала з гуртожитків. ВІДЕО
16 жовтень, 21:42
Схожі новини
Covid-19 та грип: що між ними спільного і відмінного та як вберегтися Covid-19 та грип: що між ними спільного і відмінного та як вберегтися
13 жовтень, 23:34
У волинській обласній лікарні проводять ПЛР-тест усім, хто звертається, а результати можна отримати того ж дня У волинській обласній лікарні проводять ПЛР-тест усім, хто звертається, а результати можна отримати того ж дня
08 жовтень, 22:28
У горохівській лікарні можна зробити ІФА-тест на коронавірус У горохівській лікарні можна зробити ІФА-тест на коронавірус
25 вересень, 06:12
У МОЗ дозволили не робити тест на коронавірус після самоізоляції, якщо немає симптомів У МОЗ дозволили не робити тест на коронавірус після самоізоляції, якщо немає симптомів
18 вересень, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
17 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В Україні розробляють ПЛР-тести для визначення п’яти хвороб
16 жовтень, 23:30
 0
В міську лікарню та пологовий у Луцьку вже дали тепло. ВІДЕО
16 жовтень, 22:47
 0
На Волині рятувальники допомогли літній жінці, яка не могла відкрити двері власної квартири
16 жовтень, 22:15
 0
Через дистанційне навчання половина студентів луцького «політеху» вже виїхала з гуртожитків. ВІДЕО
16 жовтень, 21:42
 0
Медіа
відео
1/8