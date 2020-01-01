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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Волинь – серед областей, де за останню добу виявили найбільше інфікованих коронавірусом правоохоронців

Волинь – серед областей, де за останню добу виявили найбільше інфікованих коронавірусом правоохоронців
Сьогодні, 28 жовтня, за добу зафіксували 356 випадків зараження COVID-19 серед правоохоронців МВС.

Про це повідомляює МВС України.

Найбільшу кількість інфікованих правоохоронців за добу зареєстрували у Дніпропетровській області (+37), у Волинській області (+30) та у м. Києві (+30).

Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіло 11 745 правоохоронців, одужало – 10 898, померло – 29.

Нагадаємо, в Україні станом на 28 жовтня лабораторно підтвердили 363 075 випадків COVID-19, з них за добу – 7 474. На Волині виявили 236 випадків за добу.

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Теги: коронавірус, МВС, Волинь, поліцейські
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