Волинь – серед областей, де за останню добу виявили найбільше інфікованих коронавірусом правоохоронців
Сьогодні, 10:15
Сьогодні, 28 жовтня, за добу зафіксували 356 випадків зараження COVID-19 серед правоохоронців МВС.
Про це повідомляює МВС України.
Найбільшу кількість інфікованих правоохоронців за добу зареєстрували у Дніпропетровській області (+37), у Волинській області (+30) та у м. Києві (+30).
Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіло 11 745 правоохоронців, одужало – 10 898, померло – 29.
Нагадаємо, в Україні станом на 28 жовтня лабораторно підтвердили 363 075 випадків COVID-19, з них за добу – 7 474. На Волині виявили 236 випадків за добу.
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Про це повідомляює МВС України.
Найбільшу кількість інфікованих правоохоронців за добу зареєстрували у Дніпропетровській області (+37), у Волинській області (+30) та у м. Києві (+30).
Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіло 11 745 правоохоронців, одужало – 10 898, померло – 29.
Нагадаємо, в Україні станом на 28 жовтня лабораторно підтвердили 363 075 випадків COVID-19, з них за добу – 7 474. На Волині виявили 236 випадків за добу.
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