Волинь – серед областей, де за останню добу виявили найбільше інфікованих коронавірусом правоохоронців





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Найбільшу кількість інфікованих правоохоронців за добу зареєстрували у Дніпропетровській області (+37), у Волинській області (+30) та у м. Києві (+30).



Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіло 11 745 правоохоронців, одужало – 10 898, померло – 29.



Нагадаємо, в Україні станом на 28 жовтня лабораторно підтвердили 363 075 випадків COVID-19, з них за добу – 7 474. На Волині виявили 236 випадків за добу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 28 жовтня, за добу зафіксували 356 випадків зараження COVID-19 серед правоохоронців МВС.Про це повідомляює МВС України.Найбільшу кількість інфікованих правоохоронців за добу зареєстрували у Дніпропетровській області (+37), у Волинській області (+30) та у м. Києві (+30).Всього з початку пандемії на COVID-19 захворіло 11 745 правоохоронців, одужало – 10 898, померло – 29.Нагадаємо, в Україні станом на 28 жовтняНа Волині виявили 236 випадків за добу.

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