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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Школа на Волині переходить на дистанційне навчання

Школа на Волині переходить на дистанційне навчання
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 міста Рожище кілька днів буде на дистанційному навчанні. Такий тип здобування освіти запровадили з 30 листопада до 3 грудня включно за рекомендацією спеціалістів.

Про це Район.Рожище повідомив директор навчального закладу Леонтій Ткачук.

Дистанційне навчання у школі запровадили через підтверджений випадок коронавірусу в однієї з вчительок.

За словами директора, вчителька не ходила на роботу з 19 листопада, як тільки виникла підозра на інфікування. Однак, карантин змогли запровадити лише після отримання результатів аналізів.


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Теги: Рожище, школа, коронавірус, дистанційне навчання
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