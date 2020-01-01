Школа на Волині переходить на дистанційне навчання





Про це



Дистанційне навчання у школі запровадили через підтверджений випадок коронавірусу в однієї з вчительок.



За словами директора, вчителька не ходила на роботу з 19 листопада, як тільки виникла підозра на інфікування. Однак, карантин змогли запровадити лише після отримання результатів аналізів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 міста Рожище кілька днів буде на дистанційному навчанні. Такий тип здобування освіти запровадили з 30 листопада до 3 грудня включно за рекомендацією спеціалістів.Про це Район.Рожище повідомив директор навчального закладу Леонтій Ткачук.Дистанційне навчання у школі запровадили через підтверджений випадок коронавірусу в однієї з вчительок.За словами директора, вчителька не ходила на роботу з 19 листопада, як тільки виникла підозра на інфікування. Однак, карантин змогли запровадити лише після отримання результатів аналізів.

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