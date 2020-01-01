Одужалих значно більше, ніж захворілих: повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:52
8 513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 22 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 415 дітей та 368 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 22 грудня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 318 осіб;
летальних випадків – 232;
одужало – 14 020 осіб;
здійснили тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).
За добу кількість тих, хто одужав, перевищила кількість захворілих майже вдвічі. Рекордна кількість пацієнтів одужала 15 грудня — 16 150.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 979 506 осіб;
одужало – 600 288 осіб;
летальних випадків – 16 897;
проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 102 282 випадки;
Вінницька область – 21 145 випадків;
Волинська область – 31 138 випадків;
Дніпропетровська область – 54 147 випадків;
Донецька область – 32 760 випадків;
Житомирська область – 36 810 випадків;
Закарпатська область – 27 303 випадки;
Запорізька область – 48 454 випадки;
Івано-Франківська область – 42 090 випадків;
Київська область – 54 022 випадки;
Кіровоградська область – 7 861 випадок;
Луганська область – 8 994 випадки;
Львівська область – 57 401 випадок;
Миколаївська область – 27 479 випадків;
Одеська область – 65 503 випадки;
Полтавська область – 32 506 випадків;
Рівненська область – 38 920 випадків;
Сумська область – 38 321 випадок;
Тернопільська область – 32 579 випадків;
Харківська область – 65 652 випадки;
Херсонська область – 15 973 випадки;
Хмельницька область – 36 840 випадків;
Черкаська область – 35 413 випадків;
Чернівецька область – 38 555 випадків;
Чернігівська область – 27 358 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 22 грудня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1 318 осіб;
летальних випадків – 232;
одужало – 14 020 осіб;
здійснили тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).
За добу кількість тих, хто одужав, перевищила кількість захворілих майже вдвічі. Рекордна кількість пацієнтів одужала 15 грудня — 16 150.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 979 506 осіб;
одужало – 600 288 осіб;
летальних випадків – 16 897;
проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 102 282 випадки;
Вінницька область – 21 145 випадків;
Волинська область – 31 138 випадків;
Дніпропетровська область – 54 147 випадків;
Донецька область – 32 760 випадків;
Житомирська область – 36 810 випадків;
Закарпатська область – 27 303 випадки;
Запорізька область – 48 454 випадки;
Івано-Франківська область – 42 090 випадків;
Київська область – 54 022 випадки;
Кіровоградська область – 7 861 випадок;
Луганська область – 8 994 випадки;
Львівська область – 57 401 випадок;
Миколаївська область – 27 479 випадків;
Одеська область – 65 503 випадки;
Полтавська область – 32 506 випадків;
Рівненська область – 38 920 випадків;
Сумська область – 38 321 випадок;
Тернопільська область – 32 579 випадків;
Харківська область – 65 652 випадки;
Херсонська область – 15 973 випадки;
Хмельницька область – 36 840 випадків;
Черкаська область – 35 413 випадків;
Чернівецька область – 38 555 випадків;
Чернігівська область – 27 358 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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