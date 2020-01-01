Одужалих значно більше, ніж захворілих: повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

8 513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 22 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 415 дітей та 368 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 22 грудня.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 318 осіб;летальних випадків – 232;одужало – 14 020 осіб;здійснили тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).За добу кількість тих, хто одужав, перевищила кількість захворілих майже вдвічі. Рекордна кількість пацієнтів одужала 15 грудня — 16 150.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 979 506 осіб;одужало – 600 288 осіб;летальних випадків – 16 897;проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 102 282 випадки;Вінницька область – 21 145 випадків;Волинська область – 31 138 випадків;Дніпропетровська область – 54 147 випадків;Донецька область – 32 760 випадків;Житомирська область – 36 810 випадків;Закарпатська область – 27 303 випадки;Запорізька область – 48 454 випадки;Івано-Франківська область – 42 090 випадків;Київська область – 54 022 випадки;Кіровоградська область – 7 861 випадок;Луганська область – 8 994 випадки;Львівська область – 57 401 випадок;Миколаївська область – 27 479 випадків;Одеська область – 65 503 випадки;Полтавська область – 32 506 випадків;Рівненська область – 38 920 випадків;Сумська область – 38 321 випадок;Тернопільська область – 32 579 випадків;Харківська область – 65 652 випадки;Херсонська область – 15 973 випадки;Хмельницька область – 36 840 випадків;Черкаська область – 35 413 випадків;Чернівецька область – 38 555 випадків;Чернігівська область – 27 358 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.