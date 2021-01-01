Відомо, скільки нових інфікованих коронавірусом виявили в Україні за добу
Сьогодні, 08:45
5 336 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 02 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 308 дітей та 218 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 2 березня.
Кількість хворих і тих, хто одужав за добу, практично на одному рівні.
Також за минулу добу:
госпіталізували– 1 410 осіб;
летальних випадків – 162;
одужало – 5 194 особи;
здійснили тестувань за добу – 54 994 (зокрема методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 357 470 осіб;
одужало – 1 176 918 осіб;
летальних випадків – 26 212;
провели ПЛР-тестувань – 6 948 980.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в м.Києві (463).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 463 випадки;
Вінницька область – 453 випадки;
Волинська область – 140 випадків;
Дніпропетровська область – 206 випадків;
Донецька область – 107 випадків;
Житомирська область – 94 випадки;
Закарпатська область – 438 випадків;
Запорізька область – 163 випадки;
Івано-Франківська область – 649 випадків;
Київська область – 231 випадок;
Кіровоградська область – 26 випадків;
Луганська область – 32 випадки;
Львівська область – 349 випадків;
Миколаївська область – 153 випадки;
Одеська область – 319 випадків;
Полтавська область – 131 випадок;
Рівненська область – 108 випадків;
Сумська область – 37 випадків;
Тернопільська область – 146 випадків;
Харківська область – 319 випадків;
Херсонська область – 18 випадків;
Хмельницька область – 105 випадків;
Черкаська область – 93 випадки;
Чернівецька область – 504 випадки;
Чернігівська область – 52 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 2 березня.
Кількість хворих і тих, хто одужав за добу, практично на одному рівні.
Також за минулу добу:
госпіталізували– 1 410 осіб;
летальних випадків – 162;
одужало – 5 194 особи;
здійснили тестувань за добу – 54 994 (зокрема методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 357 470 осіб;
одужало – 1 176 918 осіб;
летальних випадків – 26 212;
провели ПЛР-тестувань – 6 948 980.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в м.Києві (463).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 463 випадки;
Вінницька область – 453 випадки;
Волинська область – 140 випадків;
Дніпропетровська область – 206 випадків;
Донецька область – 107 випадків;
Житомирська область – 94 випадки;
Закарпатська область – 438 випадків;
Запорізька область – 163 випадки;
Івано-Франківська область – 649 випадків;
Київська область – 231 випадок;
Кіровоградська область – 26 випадків;
Луганська область – 32 випадки;
Львівська область – 349 випадків;
Миколаївська область – 153 випадки;
Одеська область – 319 випадків;
Полтавська область – 131 випадок;
Рівненська область – 108 випадків;
Сумська область – 37 випадків;
Тернопільська область – 146 випадків;
Харківська область – 319 випадків;
Херсонська область – 18 випадків;
Хмельницька область – 105 випадків;
Черкаська область – 93 випадки;
Чернівецька область – 504 випадки;
Чернігівська область – 52 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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