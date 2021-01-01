Відомо, скільки нових інфікованих коронавірусом виявили в Україні за добу

5 336 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 02 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 308 дітей та 218 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 2 березня.Кількість хворих і тих, хто одужав за добу, практично на одному рівні.Також за минулу добу:госпіталізували– 1 410 осіб;летальних випадків – 162;одужало – 5 194 особи;здійснили тестувань за добу – 54 994 (зокрема методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 357 470 осіб;одужало – 1 176 918 осіб;летальних випадків – 26 212;провели ПЛР-тестувань – 6 948 980.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в м.Києві (463).Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 463 випадки;Вінницька область – 453 випадки;Волинська область – 140 випадків;Дніпропетровська область – 206 випадків;Донецька область – 107 випадків;Житомирська область – 94 випадки;Закарпатська область – 438 випадків;Запорізька область – 163 випадки;Івано-Франківська область – 649 випадків;Київська область – 231 випадок;Кіровоградська область – 26 випадків;Луганська область – 32 випадки;Львівська область – 349 випадків;Миколаївська область – 153 випадки;Одеська область – 319 випадків;Полтавська область – 131 випадок;Рівненська область – 108 випадків;Сумська область – 37 випадків;Тернопільська область – 146 випадків;Харківська область – 319 випадків;Херсонська область – 18 випадків;Хмельницька область – 105 випадків;Черкаська область – 93 випадки;Чернівецька область – 504 випадки;Чернігівська область – 52 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.