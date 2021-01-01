Неможливо заразитися коронавірусом від вакцини: пояснення МОЗ
Сьогодні, 01:23
Міністерство охорони здоров'я спростувало фейк про імовірність зараження коронавірусом у результаті вакцинації.
Інфографіку оприлюднили на сторінці МОЗ у Фейсбуці.
"Неможливо заразитися COVID-19 від вакцин, бо жодна з них не містить живого вірусу, здатного спричинити хворобу", - зазначають у МОЗ.
У міністерстві роз'яснили, що вакцини "вчать" імунну систему розпізнавати та боротися з коронавірусом. Іноді цей процес може викликати певні симптоми, такі як лихоманка. Однак це нормальне явище, яке засвідчує, що організм створює захист від вірусу.
"Якщо невдовзі після вакцинації ви все ж отримали позитивний тест на COVID-19, то можливо, що на момент щеплення вже були інфіковані, але не знали про це", - зазначають у МОЗ.
Там наголосили, що вакцинація є найефективнішим елементом для подолання пандемії COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інфографіку оприлюднили на сторінці МОЗ у Фейсбуці.
"Неможливо заразитися COVID-19 від вакцин, бо жодна з них не містить живого вірусу, здатного спричинити хворобу", - зазначають у МОЗ.
У міністерстві роз'яснили, що вакцини "вчать" імунну систему розпізнавати та боротися з коронавірусом. Іноді цей процес може викликати певні симптоми, такі як лихоманка. Однак це нормальне явище, яке засвідчує, що організм створює захист від вірусу.
"Якщо невдовзі після вакцинації ви все ж отримали позитивний тест на COVID-19, то можливо, що на момент щеплення вже були інфіковані, але не знали про це", - зазначають у МОЗ.
Там наголосили, що вакцинація є найефективнішим елементом для подолання пандемії COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
За минулу добу на Волині від COVID-19 померли двоє людей, ще 83 захворіли
08 березень, 10:49
В Україні – понад 5 тисяч виявлених за добу хворих на коронавірус
08 березень, 09:05
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
07 березень, 09:12
Коментарі 0
Останні новини
Неможливо заразитися коронавірусом від вакцини: пояснення МОЗ
Сьогодні, 01:23
9 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку п'яний водій скоїв аварію
08 березень, 23:37
Скасування переведення годинників: в областях можуть з’явитися різні робочі графіки
08 березень, 22:28
Міжнародний турнір з ММА у Луцьку: повідомили, хто переміг у запеклих боях
08 березень, 21:47