Неможливо заразитися коронавірусом від вакцини: пояснення МОЗ





Інфографіку оприлюднили на сторінці МОЗ у



"Неможливо заразитися COVID-19 від вакцин, бо жодна з них не містить живого вірусу, здатного спричинити хворобу", - зазначають у МОЗ.



У міністерстві роз'яснили, що вакцини "вчать" імунну систему розпізнавати та боротися з коронавірусом. Іноді цей процес може викликати певні симптоми, такі як лихоманка. Однак це нормальне явище, яке засвідчує, що організм створює захист від вірусу.



"Якщо невдовзі після вакцинації ви все ж отримали позитивний тест на COVID-19, то можливо, що на момент щеплення вже були інфіковані, але не знали про це", - зазначають у МОЗ.



Там наголосили, що вакцинація є найефективнішим елементом для подолання пандемії COVID-19.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я спростувало фейк про імовірність зараження коронавірусом у результаті вакцинації.Інфографіку оприлюднили на сторінці МОЗ у Фейсбуці "Неможливо заразитися COVID-19 від вакцин, бо жодна з них не містить живого вірусу, здатного спричинити хворобу", - зазначають у МОЗ.У міністерстві роз'яснили, що вакцини "вчать" імунну систему розпізнавати та боротися з коронавірусом. Іноді цей процес може викликати певні симптоми, такі як лихоманка. Однак це нормальне явище, яке засвідчує, що організм створює захист від вірусу."Якщо невдовзі після вакцинації ви все ж отримали позитивний тест на COVID-19, то можливо, що на момент щеплення вже були інфіковані, але не знали про це", - зазначають у МОЗ.Там наголосили, що вакцинація є найефективнішим елементом для подолання пандемії COVID-19.

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