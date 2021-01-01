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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Неможливо заразитися коронавірусом від вакцини: пояснення МОЗ

Неможливо заразитися коронавірусом від вакцини: пояснення МОЗ
Міністерство охорони здоров'я спростувало фейк про імовірність зараження коронавірусом у результаті вакцинації.

Інфографіку оприлюднили на сторінці МОЗ у Фейсбуці.

"Неможливо заразитися COVID-19 від вакцин, бо жодна з них не містить живого вірусу, здатного спричинити хворобу", - зазначають у МОЗ.

У міністерстві роз'яснили, що вакцини "вчать" імунну систему розпізнавати та боротися з коронавірусом. Іноді цей процес може викликати певні симптоми, такі як лихоманка. Однак це нормальне явище, яке засвідчує, що організм створює захист від вірусу.

"Якщо невдовзі після вакцинації ви все ж отримали позитивний тест на COVID-19, то можливо, що на момент щеплення вже були інфіковані, але не знали про це", - зазначають у МОЗ.

Там наголосили, що вакцинація є найефективнішим елементом для подолання пандемії COVID-19.
Неможливо заразитися коронавірусом від вакцини: пояснення МОЗ


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Теги: коронавірус, вакцина, зараження
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