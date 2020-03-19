вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У волинській «інфекційці» – п'ять дітей з COVID-19

У волинській «інфекційці» – п'ять дітей з COVID-19
Станом на 22 квітня у Волинській обласній інфекційні лікарні перебувають п'ять дітей з підтвердженим діагнозом "коронавірус".

Про це Суспільному розповіла директорка Волинської обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська.

Усі діти різного віку. Серед ушпиталених – малюк до року.

За даними Волинського обласного лабораторного центру, за останню добу COVID-19 виявили у 11 дітей шкільного віку. Всього, від початку пандемії на коронавірус перехворіло понад 2800 дітей.

Нагадаємо, в останні кілька місяців епідеміологи фіксують, що діти почали частіше хворіти на коронавірус. Про це в січні під час на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що на початку епідемії діти як правило мали безсимптомний перебіг хвороби. Нині ж почастішали випадки хвороби, які потребують госпіталізації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, коронавірус, Волинська обласна інфекційна лікарня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Луцький сервісний центр відновлює роботу після карантину
Сьогодні, 17:37
Коронавірусна статистика: за добу в Україні – чимало померлих і рекордна кількість одужалих
Сьогодні, 08:49
У дитсадку на Волині – спалах коронавірусу
21 квітень, 14:47
Сім смертей і 382 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
21 квітень, 09:39
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську вимкнуть водопостачання, містян просять зробити запас
Сьогодні, 22:21
«Волинь» подарує шкарпетки та маски Jomа найкращим прогнозистам
Сьогодні, 21:54
У волинській «інфекційці» – п'ять дітей з COVID-19
Сьогодні, 21:27
Матерями-героїнями можуть стати дві жінки з Волині, що народили по 5 дітей
Сьогодні, 20:42
Повідомили, чи навчатимуться волинські школярі влітку
Сьогодні, 20:21
Схожі новини
Волинська інфекціоністка просить допомогти респіраторами та захисним одягом Волинська інфекціоністка просить допомогти респіраторами та захисним одягом
19 березень, 2020, 21:56
Чи готова Волинська обласна інфекційна лікарня приймати людей з підозрою на коронавірус. ФОТО Чи готова Волинська обласна інфекційна лікарня приймати людей з підозрою на коронавірус. ФОТО
26 лютий, 2020, 21:22
«Тенденції до зниження немає», – ОДА про COVID-19 на Волині «Тенденції до зниження немає», – ОДА про COVID-19 на Волині
Сьогодні, 12:52
Десять смертей та 455 нових випадків: ситуація з COVID-19 на Волині за минулу добу Десять смертей та 455 нових випадків: ситуація з COVID-19 на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку вигідно купити і відремонтувати авто з США та Канади*
21 квітень, 10:00
 1
У Луцьку горіли 5 автомобілів
Сьогодні, 22:51
 0
У Нововолинську вимкнуть водопостачання, містян просять зробити запас
Сьогодні, 22:21
 0
«Волинь» подарує шкарпетки та маски Jomа найкращим прогнозистам
Сьогодні, 21:54
 0
У волинській «інфекційці» – п'ять дітей з COVID-19
Сьогодні, 21:27
 0
Медіа
відео
1/8