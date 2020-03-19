У волинській «інфекційці» – п'ять дітей з COVID-19
Сьогодні, 21:27
Станом на 22 квітня у Волинській обласній інфекційні лікарні перебувають п'ять дітей з підтвердженим діагнозом "коронавірус".
Про це Суспільному розповіла директорка Волинської обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська.
Усі діти різного віку. Серед ушпиталених – малюк до року.
За даними Волинського обласного лабораторного центру, за останню добу COVID-19 виявили у 11 дітей шкільного віку. Всього, від початку пандемії на коронавірус перехворіло понад 2800 дітей.
Нагадаємо, в останні кілька місяців епідеміологи фіксують, що діти почали частіше хворіти на коронавірус. Про це в січні під час на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що на початку епідемії діти як правило мали безсимптомний перебіг хвороби. Нині ж почастішали випадки хвороби, які потребують госпіталізації.
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Про це Суспільному розповіла директорка Волинської обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська.
Усі діти різного віку. Серед ушпиталених – малюк до року.
За даними Волинського обласного лабораторного центру, за останню добу COVID-19 виявили у 11 дітей шкільного віку. Всього, від початку пандемії на коронавірус перехворіло понад 2800 дітей.
Нагадаємо, в останні кілька місяців епідеміологи фіксують, що діти почали частіше хворіти на коронавірус. Про це в січні під час на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що на початку епідемії діти як правило мали безсимптомний перебіг хвороби. Нині ж почастішали випадки хвороби, які потребують госпіталізації.
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