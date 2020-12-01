НСЗУ пропонує виключили три медзаклади у Луцьку з переліку тих, що надають допомогу хворим на коронавірус
Сьогодні, 09:48
Національна служба здоров‘я України пропонує виключити Волинську обласну клінічну лікарню, тимчасовий інфекційний госпіталь при Луцькому клінічному пологовому будинку та Луцьку міську клінічну лікарню з переліку закладів, що надають допомогу пацієнтам із COVID-19.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міський голова Ігор Поліщук.
За словами мера, ця пропозиція міститься в аналітичній довідці щодо критеріїв оптимізації функціонування мережі закладів охорони здоров’я, які визначені для лікування коронавірусної хвороби від 19.05.2021 року.
"Такий непрофесійний, недалекоглядний та вкрай небезпечний крок зі сторони НСЗУ створює велику загрозу для нашої області в разі чергового загострення ситуації з захворюванням на COVID-19 та створює ряд супутніх проблем та загроз для хворих на COVID-19. Волинська обласна інфекційна лікарня однозначно не справиться з тією кількістю пацієнтів, яка виникне в разі загострення ситуації з COVID-19. Це продемонструвало нещодавнє загострення ситуації на коронавірус. А Луцька центральна районна лікарня на даний момент просто не готова бути базовою лікарнею по COVID-19 з точки зору багатьох аспектів, в першу чергу - з технічного", - наголосив Ігор Поліщук.
Ті колосальні зусилля й великі кошти місцевих бюджетів та благодійників, що були вкладені і в Волинську обласну клінічну лікарню, і в тимчасовий інфекційний госпіталь та врятували сотні життів й допомогли пройти етапи загострення захворюваності на COVID-19 без включення області в червону зону, у разі прийняття цього рішення будуть повністю перекреслені, каже міський голова.
Тож Ігор Поліщук дав доручення терміново підготувати на сесію міської ради, що відбудеться вже завтра, 26 травня, звернення до депутатів Верховної Ради, Кабміну та Міністерства охорони здоров‘я щодо негайного реагування на таку пропозицію і категоричної незгоди з таким рішенням.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міський голова Ігор Поліщук.
За словами мера, ця пропозиція міститься в аналітичній довідці щодо критеріїв оптимізації функціонування мережі закладів охорони здоров’я, які визначені для лікування коронавірусної хвороби від 19.05.2021 року.
"Такий непрофесійний, недалекоглядний та вкрай небезпечний крок зі сторони НСЗУ створює велику загрозу для нашої області в разі чергового загострення ситуації з захворюванням на COVID-19 та створює ряд супутніх проблем та загроз для хворих на COVID-19. Волинська обласна інфекційна лікарня однозначно не справиться з тією кількістю пацієнтів, яка виникне в разі загострення ситуації з COVID-19. Це продемонструвало нещодавнє загострення ситуації на коронавірус. А Луцька центральна районна лікарня на даний момент просто не готова бути базовою лікарнею по COVID-19 з точки зору багатьох аспектів, в першу чергу - з технічного", - наголосив Ігор Поліщук.
Ті колосальні зусилля й великі кошти місцевих бюджетів та благодійників, що були вкладені і в Волинську обласну клінічну лікарню, і в тимчасовий інфекційний госпіталь та врятували сотні життів й допомогли пройти етапи загострення захворюваності на COVID-19 без включення області в червону зону, у разі прийняття цього рішення будуть повністю перекреслені, каже міський голова.
Тож Ігор Поліщук дав доручення терміново підготувати на сесію міської ради, що відбудеться вже завтра, 26 травня, звернення до депутатів Верховної Ради, Кабміну та Міністерства охорони здоров‘я щодо негайного реагування на таку пропозицію і категоричної незгоди з таким рішенням.
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