У луцькій лікарні врятували хворого на коронавірус чоловіка, який понад 20 днів не міг самостійно дихати
Сьогодні, 12:55
У луцькому медзакладі врятували хворого на коронавірус чоловіка, який мав до 80 % ураження легень.
Про це повідомляють на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у фейсбуці.
- Я щохвилини, щосекунди молилась за здоров‘я свого сина і за здоров‘я усіх медиків, які працюють у вашому "коронавірусному" шпиталі. Тому прийшла до Андрія Сергійовича Смольянінова, заступника директора, щоб в його особі сердечно подякувати усім за порятунок свого сина, - каже Ніна Корнелюк.
- У лікарів та медсестер дуже важка робота. За місяць, поки син лежав там, я всього надивилася. Там немає жодної байдужої людини. Потрібно, щоб усі молилися за їхнє здоров‘я, особливо в теперішній час, - ділиться Ніна Миколаївна.
Сина пані Ніни Юрія 16 квітня доправили у приймальне відділення тимчасового інфекційного стаціонару. Його госпіталізували у відділення, де лежать пацієнти з непідтвердженими діагнозами. На наступний день Covid підтвердив результат аналізу ПЛР.
- Пацієнт був у край важкому стані, у критичному. У нього було велике ураження легень, до 80%. З‘явились ознаки дихальної недостатності, тому його перевели в палату інтенсивної терапії, - розповідає лікар-анестезіолог Богдан Орлецький.
Хворого підключили до апарату ШВЛ. Після того, як продовжували наростати ознаки дихальної недостатності, почались ознаки запалення, септичного ураження, він був заінтубований, тобто, медики ввели спеціальну трубку у трахею з метою захисту дихальних шляхів пацієнта і проведення механічної вентиляції легень. Юрія ввели у медикаментозну кому. Проводили протокольну терапію з лікування Covid-19. Зробили оперативне втручання і наклали трахеостому.
Пацієнт сумарно 23 дні знаходився під апаратом ШВЛ. 7 травня його ввели у свідомість. Юрій почав вставати, самостійно харчуватися. Після стабілізації стану та негативного результату ПЛР його виписали додому.
Богдан Орлецький стверджує, що з такого стану хворі виходять рідко, ще рідше - без будь-яких порушень і залишкових змін.
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Про це повідомляють на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у фейсбуці.
- Я щохвилини, щосекунди молилась за здоров‘я свого сина і за здоров‘я усіх медиків, які працюють у вашому "коронавірусному" шпиталі. Тому прийшла до Андрія Сергійовича Смольянінова, заступника директора, щоб в його особі сердечно подякувати усім за порятунок свого сина, - каже Ніна Корнелюк.
- У лікарів та медсестер дуже важка робота. За місяць, поки син лежав там, я всього надивилася. Там немає жодної байдужої людини. Потрібно, щоб усі молилися за їхнє здоров‘я, особливо в теперішній час, - ділиться Ніна Миколаївна.
Сина пані Ніни Юрія 16 квітня доправили у приймальне відділення тимчасового інфекційного стаціонару. Його госпіталізували у відділення, де лежать пацієнти з непідтвердженими діагнозами. На наступний день Covid підтвердив результат аналізу ПЛР.
- Пацієнт був у край важкому стані, у критичному. У нього було велике ураження легень, до 80%. З‘явились ознаки дихальної недостатності, тому його перевели в палату інтенсивної терапії, - розповідає лікар-анестезіолог Богдан Орлецький.
Хворого підключили до апарату ШВЛ. Після того, як продовжували наростати ознаки дихальної недостатності, почались ознаки запалення, септичного ураження, він був заінтубований, тобто, медики ввели спеціальну трубку у трахею з метою захисту дихальних шляхів пацієнта і проведення механічної вентиляції легень. Юрія ввели у медикаментозну кому. Проводили протокольну терапію з лікування Covid-19. Зробили оперативне втручання і наклали трахеостому.
Пацієнт сумарно 23 дні знаходився під апаратом ШВЛ. 7 травня його ввели у свідомість. Юрій почав вставати, самостійно харчуватися. Після стабілізації стану та негативного результату ПЛР його виписали додому.
Богдан Орлецький стверджує, що з такого стану хворі виходять рідко, ще рідше - без будь-яких порушень і залишкових змін.
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