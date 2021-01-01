У луцькій лікарні врятували хворого на коронавірус чоловіка, який понад 20 днів не міг самостійно дихати

У луцькому медзакладі врятували хворого на коронавірус чоловіка, який мав до 80 % ураження легень.Про це повідомляють на сторінці Луцької міської клінічної лікарні у фейсбуці.- Я щохвилини, щосекунди молилась за здоров‘я свого сина і за здоров‘я усіх медиків, які працюють у вашому "коронавірусному" шпиталі. Тому прийшла до, заступника директора, щоб в його особі сердечно подякувати усім за порятунок свого сина, - каже- У лікарів та медсестер дуже важка робота. За місяць, поки син лежав там, я всього надивилася. Там немає жодної байдужої людини. Потрібно, щоб усі молилися за їхнє здоров‘я, особливо в теперішній час, - ділиться Ніна Миколаївна.Сина пані Ніни16 квітня доправили у приймальне відділення тимчасового інфекційного стаціонару. Його госпіталізували у відділення, де лежать пацієнти з непідтвердженими діагнозами. На наступний день Covid підтвердив результат аналізу ПЛР.- Пацієнт був у край важкому стані, у критичному. У нього було велике ураження легень, до 80%. З‘явились ознаки дихальної недостатності, тому його перевели в палату інтенсивної терапії, - розповідає лікар-анестезіологХворого підключили до апарату ШВЛ. Після того, як продовжували наростати ознаки дихальної недостатності, почались ознаки запалення, септичного ураження, він був заінтубований, тобто, медики ввели спеціальну трубку у трахею з метою захисту дихальних шляхів пацієнта і проведення механічної вентиляції легень. Юрія ввели у медикаментозну кому. Проводили протокольну терапію з лікування Covid-19. Зробили оперативне втручання і наклали трахеостому.Пацієнт сумарно 23 дні знаходився під апаратом ШВЛ. 7 травня його ввели у свідомість. Юрій почав вставати, самостійно харчуватися. Після стабілізації стану та негативного результату ПЛР його виписали додому.Богдан Орлецький стверджує, що з такого стану хворі виходять рідко, ще рідше - без будь-яких порушень і залишкових змін.