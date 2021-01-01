Повідомили, скільки випадків COVID-19 зафіксували в Україні за добу

За добу 1 липня 2021 року в Україні зафіксували 696 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 33).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 2 липня.З 18 червня в Україні щодня фіксують менш ніж тисячу інфікованих.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 439 осіб;◾️ летальних випадків – 33;◾️ одужало – 1 197 осіб;За добу протестовано:◾️ методом ПЛР – 19 756 осіб,◾️ методом ІФА – 8 924 особи,◾️ експрес-тестами – 15 408 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 236 497 осіб;◾️ одужало – 2 169 584 особи;◾️ летальних випадків – 52 391;◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 881 002.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 194 випадки;Вінницька область – 5 випадків;Волинська область – 17 випадків;Дніпропетровська область – 36 випадків;Донецька область – 39 випадків;Житомирська область – 13 випадків;Закарпатська область – 5 випадків;Запорізька область – 18 випадків;Івано-Франківська область – 8 випадків;Київська область – 50 випадків;Кіровоградська область – 5 випадків;Луганська область – 9 випадків;Львівська область – 49 випадків;Миколаївська область – 9 випадків;Одеська область – 53 випадки;Полтавська область – 16 випадків;Рівненська область – 7 випадків;Сумська область – 31 випадок;Тернопільська область – 8 випадків;Харківська область – 33 випадки;Херсонська область – 31 випадок;Хмельницька область – 26 випадків;Черкаська область – 19 випадків;Чернівецька область – 5 випадків;Чернігівська область – 10 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.