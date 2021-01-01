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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили, скільки випадків COVID-19 зафіксували в Україні за добу

Повідомили, скільки випадків COVID-19 зафіксували в Україні за добу
За добу 1 липня 2021 року в Україні зафіксували 696 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 36, медпрацівників – 33).

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок п'ятниці, 2 липня.

З 18 червня в Україні щодня фіксують менш ніж тисячу інфікованих.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 439 осіб;
◾️ летальних випадків – 33;
◾️ одужало – 1 197 осіб;

За добу протестовано:

◾️ методом ПЛР – 19 756 осіб,
◾️ методом ІФА – 8 924 особи,
◾️ експрес-тестами – 15 408 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 2 236 497 осіб;
◾️ одужало – 2 169 584 особи;
◾️ летальних випадків – 52 391;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 10 881 002.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 194 випадки;
Вінницька область – 5 випадків;
Волинська область – 17 випадків;
Дніпропетровська область – 36 випадків;
Донецька область – 39 випадків;
Житомирська область – 13 випадків;
Закарпатська область – 5 випадків;
Запорізька область – 18 випадків;
Івано-Франківська область – 8 випадків;
Київська область – 50 випадків;
Кіровоградська область – 5 випадків;
Луганська область – 9 випадків;
Львівська область – 49 випадків;
Миколаївська область – 9 випадків;
Одеська область – 53 випадки;
Полтавська область – 16 випадків;
Рівненська область – 7 випадків;
Сумська область – 31 випадок;
Тернопільська область – 8 випадків;
Харківська область – 33 випадки;
Херсонська область – 31 випадок;
Хмельницька область – 26 випадків;
Черкаська область – 19 випадків;
Чернівецька область – 5 випадків;
Чернігівська область – 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус
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