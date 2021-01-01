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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині за добу – лише 2 випадки Covid-19

На Волині за добу – лише 2 випадки Covid-19
Станом на 26 липня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 2 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» та сайт МОЗ України.

Також за добу:
Одужало (осіб) – 3,
Летальних випадків (осіб) – 0.

Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 63,
методом ІФА (осіб) – 8,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 111.

Активні випадки на сьогодні — 52, що становить 5,1 на 100 тис. населення.

За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 274 (з них дітей – 3215 та медичних працівників –3624),
- одужало ( осіб) – 61 018 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3593),
- летальних випадків (осіб) –1 204 (з них медичних працівників –29).

Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 261 743,
методом ІФА (осіб) –177 204.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 2 хворих:

Луцька ТГ – 2

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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