На Волині за добу – лише 2 випадки Covid-19
Сьогодні, 09:35
Станом на 26 липня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 2 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» та сайт МОЗ України.
Також за добу:
Одужало (осіб) – 3,
Летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 63,
методом ІФА (осіб) – 8,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 111.
Активні випадки на сьогодні — 52, що становить 5,1 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 274 (з них дітей – 3215 та медичних працівників –3624),
- одужало ( осіб) – 61 018 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3593),
- летальних випадків (осіб) –1 204 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 261 743,
методом ІФА (осіб) –177 204.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 2 хворих:
Луцька ТГ – 2
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Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» та сайт МОЗ України.
Також за добу:
Одужало (осіб) – 3,
Летальних випадків (осіб) – 0.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 63,
методом ІФА (осіб) – 8,
експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 111.
Активні випадки на сьогодні — 52, що становить 5,1 на 100 тис. населення.
За весь час пандемії в області:
- захворіло (осіб) – 62 274 (з них дітей – 3215 та медичних працівників –3624),
- одужало ( осіб) – 61 018 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3593),
- летальних випадків (осіб) –1 204 (з них медичних працівників –29).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 261 743,
методом ІФА (осіб) –177 204.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 2 хворих:
Луцька ТГ – 2
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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