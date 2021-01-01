На Волині за добу – лише 2 випадки Covid-19

Станом на 26 липня на Волині протягом попередньої доби зареєстрували 2 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» та сайт МОЗ України.Також за добу:Одужало (осіб) – 3,Летальних випадків (осіб) – 0.Здійснили тестувань за добу:методом ПЛР (осіб) – 63,методом ІФА (осіб) – 8,експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 (осіб) – 111.Активні випадки на сьогодні — 52, що становить 5,1 на 100 тис. населення.За весь час пандемії в області:- захворіло (осіб) – 62 274 (з них дітей – 3215 та медичних працівників –3624),- одужало ( осіб) – 61 018 (з них дітей – 3214 та медичних працівників –3593),- летальних випадків (осіб) –1 204 (з них медичних працівників –29).Здійснили тестувань всього:методом ПЛР (осіб) – 261 743,методом ІФА (осіб) –177 204.Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:Луцький район – 2 хворих:Луцька ТГ – 2