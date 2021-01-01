Тисячі людей на Волині не прийшли за другою дозою вакцини від COVID-19

Майже 7 тисяч волинян із тих, що отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, не прийшли вчасно для того, аби отримати другу дозу.Про це йшлося 26 листопада під час брифінгу у Волинській ОДА щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19 в області.Заступниця голови облдержадміністраціїрозповіла, що в Україні загалом і на Волині зокрема є проблема із тим, що люди не йдуть на повторне щеплення.Посадовиця наголосила на необхідності отримувати другу дозу, адже, за її словами, імунітет виробляється через 14 днів після повторної дози.Людмила Тимощук наголосила, що другу дозу необов’язково отримувати у тому ж пункті, де була отримана перша.Пона також нагадала терміни між першою та другою дозами для різних видів вакцини:• CoronaVac/Sinovac — 14-28 днів• Comirnaty/Pfizer — 21-28 днів• Moderna — 28 днів• AstraZeneca — 4-12 тижнів«Додам, що якщо Волинь і вийде з «червоної» зони, то все одно потрібна буде наявність ковід-сертифікату для відвідування різноманітних закладів та масових заходів», – додала заступниця голови ОДА.