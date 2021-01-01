Тільки 29, 4% волинян – повністю вакциновані від коронавірусу

З початку вакцинальної кампанії щеплення проти COVID-19 отримали майже 296 тисяч волинян. Принаймні однією дозою вакцинувалися 37, 5% мешканців Волині, з них однією дозою – 8%, двома – 29, 4%.Про це йшлося 3 грудня під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції та стану вакцинальної кампанії від COVID-19.Заступниця директора ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»нагадала, що на сьогодні в області працює 32 мобільні бригади, 95 пунктів щеплення та 10 центрів масової вакцинації населення.«Для волинян доступні вакцини Pfizer, AstraZeneca, Moderna та CoronaVac», - наголосила посадовиця.Надія Костирка закликала волинян, які ще вагаються та не йдуть у пункти щеплення, вакцинуватися, адже це єдиний спосіб захистити себе від тяжкого перебігу та негативних наслідків від COVID-19.Також вона зауважила, що не менш важливо дотримуватись усіх карантинних вимог, які зараз діють в Україні.