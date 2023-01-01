Військова з Волині: «Ви втомилися. А уявіть, як втомилися ми»

Військова з Волині: «Ви втомилися. А уявіть, як втомилися ми»
Дедалі частіше доводиться бачити у соцмережах від цивільних українців коментарі та дописи про втому від війни.

Про це у фейсбуці написала волинянка, військовослужбовця ЗСУ Вікторія Гаврилюк.

«Я втомився\втомилася від війни», «За кого здихать? За цю владу? За країну, де стільки корупції?», «Втомилися донатити на ЗСУ, скільки можна?» На жаль, щодня все частіше бачу такі коментарі та дописи у соцмережах від цивільних українців», - зазначила Вікторія Гаврилюк.

Вона запропонувала уявити, що так сказали всі військові. Склали зброю і пішли по домівках: кохати жінок, чоловіків, порати господарство, та, що гріха таїти, пропустити барильце-друге пива по п'ятницях.

«Заходьте, окупанти, не соромтесь! Як то кажуть, від сходу до заходу. Плюндруйте, окуповуйте, гвалтуйте. «Ліш би нє било вайни». Уявили? Так собі картина? То що ж робити? Відступити і впустити ворога в домівки, бо втомилися? Бо держава не така, бо корупція, бо безпорядок? Здатися без бою?» - поцікавилася вона.

З її слів, складається враження, ніби цивільні українці втомилися не так від війни, як від військових.

«Бо ми - це тригер, нагадування про те, що триває війна, що треба донатити, допомагати що купа треба, треба, треба. Так, ми не надто зручні, бо ж кожен зі своєю травмою, тараканами у голові. Бо ми, і живі, і загиблі - це нагадування про війну, яка, чорт забирай, ще надовго, а вже давно замахала усіх. Ви втомилися. Розумію. А уявіть як втомилися ми», - підсумувала Вікторія Гаврилюк.

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Теги: війна, ЗСУ
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