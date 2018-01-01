Через 180 днів в Україні не залишиться жодної «євробляхи», – луцький нардеп





Про це він сказав у п'ятницю, 30 листопада, в прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Волині "Протилежний погляд Live", - пише "



"Через 180 днів в Україні не залишиться жодної євробляхи, всі вони будуть зареєстровані", – зазначив нардеп.



Лапін пригадав, що автомобілі на іноземній реєстрації безперешкодно почали ввозити в Україну у 2014 році для потреб військових в зоні АТО. Проте, на його думку, користуватися такою можливістю почали ділки. Таким чином, депутат переконаний, що нові закони повинні захищати людей, які не користувалися схемами.



"Спочатку потрібно знизити податкове навантаження, а потім має бути пригнаний автомобіль. А в нас нагнали за лівими документами “блях”, а потім почали вимагати закон під себе", – резюмував політик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народний депутат України Ігор Лапін вважає, що закони, які фіційно заборонили ввозити на територію України авто на закордонній реєстрації, якщо не сплачено ввізне мито та грошову заставу, здатні вирішити проблему "євроблях", але не задовільняють людей.Про це він сказав у п'ятницю, 30 листопада, в прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Волині "Протилежний погляд Live", - пише " Конкурент "."Через 180 днів в Україні не залишиться жодної євробляхи, всі вони будуть зареєстровані", – зазначив нардеп.Лапін пригадав, що автомобілі на іноземній реєстрації безперешкодно почали ввозити в Україну у 2014 році для потреб військових в зоні АТО. Проте, на його думку, користуватися такою можливістю почали ділки. Таким чином, депутат переконаний, що нові закони повинні захищати людей, які не користувалися схемами."Спочатку потрібно знизити податкове навантаження, а потім має бути пригнаний автомобіль. А в нас нагнали за лівими документами “блях”, а потім почали вимагати закон під себе", – резюмував політик.

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