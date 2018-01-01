вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині матерям-героїням виплатять понад 17 тисяч гривень допомоги

На Волині матерям-героїням виплатять понад 17 тисяч гривень допомоги
106 волинським матерям-героїням, котрі нещодавно отримали таке почесне звання, ще до завершення цього року виплатять одноразову грошову допомогу.

Про це повідомляє директор департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Оксана Гобод, - йдеться на сайті Волинської ОДА.

Як повідомляють, кошти з державного бюджету на виплату зазначеної допомоги у розмірі 1,87 мільйонів гривень надійшли на Волинь 21 грудня 2018 року. Відразу ж по тому, їх спрямували відповідним структурним підрозділам районів для здійснення необхідних розрахунків.

Тож, іще до Нового року усі 106 матерів-героїнь отримають гарний подарунок у розмірі 17 620 гривень від держави.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: допомога, гроші, матері-героїні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пасажири луцької маршрутки змусили водія вимкнути російську «попсу»
ТОП-10 найрезонансніших подій області у 2018-му за версією «ВолиньPost»
Що відомо про сутенерку з Рівненщини, яка влаштувала бордель на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську учні платитимуть повну вартість проїзду у маршрутках
Сьогодні, 15:01
На Волині матерям-героїням виплатять понад 17 тисяч гривень допомоги
Сьогодні, 14:42
Нерви берегти треба: подружжя з Волині розповіло про секрет довголіття
Сьогодні, 14:15
Дерево вбило 18-річного хлопця на Львівщині
Сьогодні, 14:01
У чергах на «Ягодині» – понад тисяча автівок
Сьогодні, 13:17
Схожі новини
Залишився рік життя: мама чотирьох дітей з Волині збирає гроші на операцію Залишився рік життя: мама чотирьох дітей з Волині збирає гроші на операцію
21 грудень, 09:15
Для двох викладачів волинського вишу терміново збирають кошти на лікування Для двох викладачів волинського вишу терміново збирають кошти на лікування
21 грудень, 08:09
Декан луцького вишу потрапив до реанімації: небайдужих благають допомогти Декан луцького вишу потрапив до реанімації: небайдужих благають допомогти
04 грудень, 19:43
Лучанам дадуть по 300 гривень з нагоди Міжнародного дня інвалідів Лучанам дадуть по 300 гривень з нагоди Міжнародного дня інвалідів
15 листопад, 11:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Нововолинську учні платитимуть повну вартість проїзду у маршрутках
Сьогодні, 15:01
 0
На Волині матерям-героїням виплатять понад 17 тисяч гривень допомоги
Сьогодні, 14:42
 0
Нерви берегти треба: подружжя з Волині розповіло про секрет довголіття
Сьогодні, 14:15
 0
Дерево вбило 18-річного хлопця на Львівщині
Сьогодні, 14:01
 0
У чергах на «Ягодині» – понад тисяча автівок
Сьогодні, 13:17
 0
Медіа
відео
1/8