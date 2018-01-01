На Волині матерям-героїням виплатять понад 17 тисяч гривень допомоги

106 волинським матерям-героїням, котрі нещодавно отримали таке почесне звання, ще до завершення цього року виплатять одноразову грошову допомогу.Про це повідомляє директор департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації Оксана Гобод, - йдеться на сайті Волинської ОДА.Як повідомляють, кошти з державного бюджету на виплату зазначеної допомоги у розмірі 1,87 мільйонів гривень надійшли на Волинь 21 грудня 2018 року. Відразу ж по тому, їх спрямували відповідним структурним підрозділам районів для здійснення необхідних розрахунків.Тож, іще до Нового року усі 106 матерів-героїнь отримають гарний подарунок у розмірі 17 620 гривень від держави.