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Громади на Волині дадуть гроші на боротьбу з коронавірусом

Громади на Волині дадуть гроші на боротьбу з коронавірусом
Боратинська, Підгайцівська та Липинська об'єднані громади виділять кошти на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень у Луцьку районну лікарню.

Про це повідомляє нардеп Вячеслав Рубльов у facebook.

Нагадаємо, начальник управління охорони здоров’я Луцькради Володимир Лотвін повідомив, що у місті закуплять 4 нові апарати для штучної вентиляції легень. Загалом у міській клінічній лікарні є 7 апаратів, проте один із них не працює і на сьогодні знаходиться в ремонті. Також наявні апарати для ШВЛ у пологовому будинку: 6 – для дорослих, 4 – для дітей.

За словами нардепа, будуть передбачать кошти на додаткові засоби захисту для медиків, щоб уберегти їх від зараження, адже вони будуть в епіцентрі хвороби.

Придбають також і тести на виявлення вірусу.


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Теги: ОТГ, коронавірус
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