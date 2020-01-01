Громади на Волині дадуть гроші на боротьбу з коронавірусом





Про це повідомляє нардеп Вячеслав Рубльов у facebook.



Нагадаємо, начальник управління охорони здоров’я Луцькради Володимир Лотвін повідомив, що



За словами нардепа, будуть передбачать кошти на додаткові засоби захисту для медиків, щоб уберегти їх від зараження, адже вони будуть в епіцентрі хвороби.



Придбають також і тести на виявлення вірусу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Боратинська, Підгайцівська та Липинська об'єднані громади виділять кошти на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень у Луцьку районну лікарню.Про це повідомляє нардепу facebook.Нагадаємо, начальник управління охорони здоров’я Луцькрадиповідомив, що у місті закуплять 4 нові апарати для штучної вентиляції легень. Загалом у міській клінічній лікарні є 7 апаратів, проте один із них не працює і на сьогодні знаходиться в ремонті. Також наявні апарати для ШВЛ у пологовому будинку: 6 – для дорослих, 4 – для дітей.За словами нардепа, будуть передбачать кошти на додаткові засоби захисту для медиків, щоб уберегти їх від зараження, адже вони будуть в епіцентрі хвороби.Придбають також і тести на виявлення вірусу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію