У Луцьку виділили гроші на «протикоронавірусне» обладнання та надбавки лікарям

У Луцьку виділили кошти на придбання апартів штучної вентиляції легенів та інших засобів для боротьби з коронавірусом, а також мільйон гривень на надбавки до зарплат лікарів, які будуть задіяні у боротьбі з хворобою.Відповідне рішення прийняли сьогодні, 16 березня, під час сесії Луцькради.Директор департаменту фінансів Луцької міської радирозповіла, що з міського бюджету спрямують кошти управлінню охорони здоров’я. Зокрема, 3,2 мільйона виділять міській лікарні на 4 апарати штучної вентиляції легенів. 525 тисяч теж міській лікарні виділять на придбання концентраторів кисню (5 апаратів).Усім медзакладам Луцька сумарно виділяють понад 2 мільйони на придбання засобів дезінфекції, масок, респіраторів, захисних костюмів, бактеріальних фільтрів.До того ж, із резервного фонду виділять мільйон гривень для лікарів, яких залучать до роботи щодо запобігання і протидії коронавірусу. Також додають, у резервному фонді міста є майже 12 мільйонів гривень, які за нагальної потреби будуть спрямовані на боротьбу із загрозою.