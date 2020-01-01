У Луцьку виділили гроші на «протикоронавірусне» обладнання та надбавки лікарям
Сьогодні, 17:10
У Луцьку виділили кошти на придбання апартів штучної вентиляції легенів та інших засобів для боротьби з коронавірусом, а також мільйон гривень на надбавки до зарплат лікарів, які будуть задіяні у боротьбі з хворобою.
Відповідне рішення прийняли сьогодні, 16 березня, під час сесії Луцькради.
Директор департаменту фінансів Луцької міської ради Лілія Єлова розповіла, що з міського бюджету спрямують кошти управлінню охорони здоров’я. Зокрема, 3,2 мільйона виділять міській лікарні на 4 апарати штучної вентиляції легенів. 525 тисяч теж міській лікарні виділять на придбання концентраторів кисню (5 апаратів).
Усім медзакладам Луцька сумарно виділяють понад 2 мільйони на придбання засобів дезінфекції, масок, респіраторів, захисних костюмів, бактеріальних фільтрів.
До того ж, із резервного фонду виділять мільйон гривень для лікарів, яких залучать до роботи щодо запобігання і протидії коронавірусу. Також додають, у резервному фонді міста є майже 12 мільйонів гривень, які за нагальної потреби будуть спрямовані на боротьбу із загрозою.
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Відповідне рішення прийняли сьогодні, 16 березня, під час сесії Луцькради.
Директор департаменту фінансів Луцької міської ради Лілія Єлова розповіла, що з міського бюджету спрямують кошти управлінню охорони здоров’я. Зокрема, 3,2 мільйона виділять міській лікарні на 4 апарати штучної вентиляції легенів. 525 тисяч теж міській лікарні виділять на придбання концентраторів кисню (5 апаратів).
Усім медзакладам Луцька сумарно виділяють понад 2 мільйони на придбання засобів дезінфекції, масок, респіраторів, захисних костюмів, бактеріальних фільтрів.
До того ж, із резервного фонду виділять мільйон гривень для лікарів, яких залучать до роботи щодо запобігання і протидії коронавірусу. Також додають, у резервному фонді міста є майже 12 мільйонів гривень, які за нагальної потреби будуть спрямовані на боротьбу із загрозою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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