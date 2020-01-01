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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині бракує лікарів-епідеміологів та вірусологів

На Волині бракує лікарів-епідеміологів та вірусологів
Станом на 17 березня на Волині є всього 12 лікарів-епідеміологів, 1 фахівець вірусолог та 1 вірусологічна лабораторія у Луцьку.

Про це повідомила директорка державної установи «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» Наталія Янко.

Фахівець розповіла, що у зв’язку з тим, що у 2014 році проводилася фактично ліквідація санепідемслужби, до якої належать й лікарі епідеміологи, то виші не випускали і не навчали відповідних лікарів, цим самим спричинивши дефіцит кадрів.

«Наголошую, що мова йде не про інспекторські служби, які здійснює санепідемстанція, яку дуже не люблять, нас – лікарів-епідеміологів, турбував саме епіднагляд, який наразі такий необхідний. Тоді суспільство і влада не чули про важливість попередження усіх інфекційних та неінфекційних захворювань, радіологічних і хімічних уражень. Зараз усі про нас згадали», – розповідає Наталія Янко.

Каже, що зараз є лише ті кадри, які залишилися від попередніх часів, тому наразі існує дефіцит.

«Раніше лікар-епідеміолог міг вживати заходів задля унеможливлення поширення інфекцій чи спалахів, такі повноваження передали іншим службам: під держпродспоживслужбу, охорону праці та інші, а фактично лабораторний центр і лікарі-епідеміологи при МОЗ України залишилися без будь-яких повноважень і наразі можуть лише фіксувати захворювання і робити промоцію – мити руки, носити маски чи щось таке», - говорить фахівець.

У зв’язку з такою ситуацією чимало лікарів-епідеміологів змінили кваліфікацію і знайшли іншу роботу, а в такі моменти, коли світом шириться небезпечний вірус, згадали про дефіцит кадрів та необхідність фахівців.

«Знайшлося зараз чимало експертів-епідеміологів, всі все знають про інфекції. На телеефірах купа політекспертів та депутатів, які все розуміють, але чомусь не помічаю в кадрі реальних лікарів-епідеміологів, які і справді розбираються в ситуації», – розповіла Наталія Янко.

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Теги: коронавірус, лікарі-епідеміологи, статистика
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