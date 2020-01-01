В Україні запустять онлайн-карту про ситуацію в лікарнях щодо коронавірусу
Сьогодні, 19:30
Найближчим часом МОЗ України запустить інтерактивну мапу, де в онлайн-режимі можна буде побачити, як звільняються ліжка та перепрофільовуються лікарні в країні. Вони, у першу чергу, будуть приймати хворих на COVID-19.
Про це розповів під час брифінгу 19 березня заступник голови МОЗ та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує пресслужба відомства.
“Ми чітко розробили алгоритм надання медичної допомоги, аналізуючи сценарії розвитку спалаху коронавірусної інфекції в Італії, спираючись на наші стандарти, рекомендації ВООЗ та найкращі медичні практики інших країн. Ми будемо пропонувати та надавати медичну допомогу в легких випадках амбулаторно в умовах самоізоляції. Для тих випадків, коли пацієнти будуть потребувати госпіталізації, інтенсивної терапії чи реанімаційних заходів, розроблено мапу, яка чітко показуватиме бригаді швидкої допомоги, в якій лікарні на сьогоднішній день є вільне ліжко, яке забезпечене всім необхідним обладнанням, аби врятувати життя”, - зазначив заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів під час брифінгу 19 березня заступник голови МОЗ та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує пресслужба відомства.
“Ми чітко розробили алгоритм надання медичної допомоги, аналізуючи сценарії розвитку спалаху коронавірусної інфекції в Італії, спираючись на наші стандарти, рекомендації ВООЗ та найкращі медичні практики інших країн. Ми будемо пропонувати та надавати медичну допомогу в легких випадках амбулаторно в умовах самоізоляції. Для тих випадків, коли пацієнти будуть потребувати госпіталізації, інтенсивної терапії чи реанімаційних заходів, розроблено мапу, яка чітко показуватиме бригаді швидкої допомоги, в якій лікарні на сьогоднішній день є вільне ліжко, яке забезпечене всім необхідним обладнанням, аби врятувати життя”, - зазначив заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Луцьку посилили карантинні заходи: що ще закриють
Сьогодні, 17:57
Що митрополит Михаїл радить робити під час карантину
Сьогодні, 16:47
Коментарі 0
Останні новини
В Україні запустять онлайн-карту про ситуацію в лікарнях щодо коронавірусу
Сьогодні, 19:30
У Луцьку, попри карантин, працювали торговельні заклади
Сьогодні, 19:20
На яких вулицях Луцька не буде світла завтра, 20 березня
Сьогодні, 19:00
Театральний фестиваль онлайн вперше влаштують у Луцьку
Сьогодні, 18:50
Закарпатці, які були у райлікарні на Волині з підозрою на коронавірус, поїхали додому
Сьогодні, 18:41
Медіа