В Україні запустять онлайн-карту про ситуацію в лікарнях щодо коронавірусу

Найближчим часом МОЗ України запустить інтерактивну мапу, де в онлайн-режимі можна буде побачити, як звільняються ліжка та перепрофільовуються лікарні в країні. Вони, у першу чергу, будуть приймати хворих на COVID-19.Про це розповів під час брифінгу 19 березня заступник голови МОЗ та головний санітарний лікар України, інформує пресслужба відомства.“Ми чітко розробили алгоритм надання медичної допомоги, аналізуючи сценарії розвитку спалаху коронавірусної інфекції в Італії, спираючись на наші стандарти, рекомендації ВООЗ та найкращі медичні практики інших країн. Ми будемо пропонувати та надавати медичну допомогу в легких випадках амбулаторно в умовах самоізоляції. Для тих випадків, коли пацієнти будуть потребувати госпіталізації, інтенсивної терапії чи реанімаційних заходів, розроблено мапу, яка чітко показуватиме бригаді швидкої допомоги, в якій лікарні на сьогоднішній день є вільне ліжко, яке забезпечене всім необхідним обладнанням, аби врятувати життя”, - зазначив заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.