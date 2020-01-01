На Волині через надзвичайну ситуацію облаштують блокпости

У Волинській області облаштують блокпости через запровадження надзвичайної ситуації.Про це йшлося у середу, 25 березня, під час брифінгу в ОДА.Начальник управління охорони здоров’я ОДАповідомив, що в області облаштують блокпости, де чергуватимуть правоохоронці та медики. Нині визначають місця їх розташування та медпрацівників, котрі там працюватимуть.«Це не блокпости, де будуть перевіряти документи, але це може бути посилений температурний контроль, норми перевезення пасажирів. Якихось надзвичайних мір, які б обмежували права громадян, вживати не будуть», - наголосив посадовець.