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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – 156 підтверджених випадків коронавірусу

В Україні – 156 підтверджених випадків коронавірусу
В Україні зафіксували 156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

За даними ЦГЗ, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксували 43 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 1 випадок;
▪️Волинська область — 2 випадки;
▪️Дніпропетровська область — 2 випадки;
▪️Донецька область — 1 випадок;
▪️Запорізька область — 7 випадків;
▪️Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;
▪️Івано-Франківська область — 16 (2 летальні) випадків;
▪️м. Київ — 34 випадки;
▪️Київська область — 24 випадки;
▪️Львівська область — 2 випадки;
▪️Луганська область — 1;
▪️Одеська область — 4;
▪️Тернопільська область — 15 випадків (1 летальний;
▪️Херсонська область — 1 випадок;
▪️Чернівецька область — 42 (1 летальний) випадки;
▪️Черкаська область — 2 випадки.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 березня 2020 року до Центру надійшло 183 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Теги: коронавірус
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