В Україні – 156 підтверджених випадків коронавірусу

В Україні зафіксували 156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.За даними ЦГЗ, станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксували 43 нові випадки.Наразі коронавірусна хвороба виявлена:▪️Вінницька область — 1 випадок;▪️Волинська область — 2 випадки;▪️Дніпропетровська область — 2 випадки;▪️Донецька область — 1 випадок;▪️Запорізька область — 7 випадків;▪️Житомирська область — 2 (1 летальний) випадки;▪️Івано-Франківська область — 16 (2 летальні) випадків;▪️м. Київ — 34 випадки;▪️Київська область — 24 випадки;▪️Львівська область — 2 випадки;▪️Луганська область — 1;▪️Одеська область — 4;▪️Тернопільська область — 15 випадків (1 летальний;▪️Херсонська область — 1 випадок;▪️Чернівецька область — 42 (1 летальний) випадки;▪️Черкаська область — 2 випадки.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 березня 2020 року до Центру надійшло 183 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19.