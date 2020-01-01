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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Нововолинську ізолювали жінку з підозрою на COVID-19, яка повернулася із Єгипту

У Нововолинську ізолювали жінку з підозрою на COVID-19, яка повернулася із Єгипту
25-го березня у Нововолинський центр первинної медико-санітарної допомоги звернулася жінка, яка нещодавно повернулася з Єгипту, з симптомами ГРВІ.

За інструкцією МОЗ, пацієнтці поставили підозру на коронавірус, однак поки вона не підтвердилася: експрес-тест показав негативний результат, - повідомляє Буг.

Як розповіла головна лікарка центру ПМСД Ольга Попіка, мешканка села Тишковичі Іваничівського району звернулася в амбулаторію №4, в якій у неї укладена декларація з сімейним лікарем. Жінка хворіє 6-й день, має симптоми гострої респіраторної вірусної інфекції: підвищена температура, сухий кашель.

“Зробили тести на грип типу А та В та коронавірус. Результати виявилися негативними. Ми діємо згідно з алгоритмом дій. Так як жінка повернулася з-за кордону і має ознаки ГРВІ, зроблені тести. Попри негативний результат, відібрані мазки направлені в обласну лабораторію для діагностики шляхом полімеразної ланцюгової реакції”, – розповіла лікарка.

Експрес-тест на COVID-19 ефективний на 5-7 день хвороби, розповідає Попіка. Однак похибка може бути від 87-90%.

“Пацієнтка приїхала самостійно в лікарню, однак заразити нікого не встигла б. Та ми наполегливо просимо, у разі виявлення симптомів ГРВІ, якщо людина є в групі ризику (повернулася з-за кордону), телефонувати сімейному лікарю або на гарячу лінію Нововолинського ЦПМД +380932579215. У нас є чіткий алгоритм. Тести на коронавірус проводимо за наявності анамнезу”, – наголосила Попіка.

Нагадаємо, станом на 10.00 26 березня з підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 5 осіб.

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Теги: Нововолинськ, підозра на коронавірус
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