В Україні не будуть госпіталізовувати хворих з легкою формою COVID-19





Про це на брифінгу 29 березня повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, - передає



За його словами, хворі, які переносять коронавірус в легкій формі, повинні лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом.



"Ми також передбачаємо впровадження клінічного сортування, тобто госпіталізувати в лікарню повинні хворих середнього та важкого ступеня перебігу хвороби. Всі інші повинні лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом та медико-санітарним наглядом", - заявив Ляшко.



Для цього, за його словами, МОЗ рекомендує посилити центри первинної медико-санітарної допомоги, залучити фахівців інших спеціальностей, оскільки "саме медик може прийняти рішення щодо критеріїв госпіталізації й вирішити необхідність перебування хворого в стаціонарі або продовжити лікування вдома".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я впроваджує стандарт "клінічного сортування", через що людей, які переносять вірус COVID-19 в легкій формі, не будуть госпіталізувати.Про це на брифінгу 29 березня повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, - передає РБК-Україна За його словами, хворі, які переносять коронавірус в легкій формі, повинні лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом."Ми також передбачаємо впровадження клінічного сортування, тобто госпіталізувати в лікарню повинні хворих середнього та важкого ступеня перебігу хвороби. Всі інші повинні лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом та медико-санітарним наглядом", - заявив Ляшко.Для цього, за його словами, МОЗ рекомендує посилити центри первинної медико-санітарної допомоги, залучити фахівців інших спеціальностей, оскільки "саме медик може прийняти рішення щодо критеріїв госпіталізації й вирішити необхідність перебування хворого в стаціонарі або продовжити лікування вдома".

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