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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні не будуть госпіталізовувати хворих з легкою формою COVID-19

В Україні не будуть госпіталізовувати хворих з легкою формою COVID-19
Міністерство охорони здоров'я впроваджує стандарт "клінічного сортування", через що людей, які переносять вірус COVID-19 в легкій формі, не будуть госпіталізувати.

Про це на брифінгу 29 березня повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, - передає РБК-Україна.

За його словами, хворі, які переносять коронавірус в легкій формі, повинні лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом.

"Ми також передбачаємо впровадження клінічного сортування, тобто госпіталізувати в лікарню повинні хворих середнього та важкого ступеня перебігу хвороби. Всі інші повинні лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом та медико-санітарним наглядом", - заявив Ляшко.

Для цього, за його словами, МОЗ рекомендує посилити центри первинної медико-санітарної допомоги, залучити фахівців інших спеціальностей, оскільки "саме медик може прийняти рішення щодо критеріїв госпіталізації й вирішити необхідність перебування хворого в стаціонарі або продовжити лікування вдома".


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Теги: МОЗ, госпіталізація, COVID-19
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Коментарі 1
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Почалось!Через неділі дві скажуть,що коронавірус взагалі не є інфекційним захворюванням,відмінять карантин і перестануть лікувати.
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