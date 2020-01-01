В Україні не будуть госпіталізовувати хворих з легкою формою COVID-19
Сьогодні, 18:29
Міністерство охорони здоров'я впроваджує стандарт "клінічного сортування", через що людей, які переносять вірус COVID-19 в легкій формі, не будуть госпіталізувати.
Про це на брифінгу 29 березня повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, - передає РБК-Україна.
За його словами, хворі, які переносять коронавірус в легкій формі, повинні лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом.
"Ми також передбачаємо впровадження клінічного сортування, тобто госпіталізувати в лікарню повинні хворих середнього та важкого ступеня перебігу хвороби. Всі інші повинні лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом та медико-санітарним наглядом", - заявив Ляшко.
Для цього, за його словами, МОЗ рекомендує посилити центри первинної медико-санітарної допомоги, залучити фахівців інших спеціальностей, оскільки "саме медик може прийняти рішення щодо критеріїв госпіталізації й вирішити необхідність перебування хворого в стаціонарі або продовжити лікування вдома".
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Про це на брифінгу 29 березня повідомив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, - передає РБК-Україна.
За його словами, хворі, які переносять коронавірус в легкій формі, повинні лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом.
"Ми також передбачаємо впровадження клінічного сортування, тобто госпіталізувати в лікарню повинні хворих середнього та важкого ступеня перебігу хвороби. Всі інші повинні лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом та медико-санітарним наглядом", - заявив Ляшко.
Для цього, за його словами, МОЗ рекомендує посилити центри первинної медико-санітарної допомоги, залучити фахівців інших спеціальностей, оскільки "саме медик може прийняти рішення щодо критеріїв госпіталізації й вирішити необхідність перебування хворого в стаціонарі або продовжити лікування вдома".
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Коментарі 1
Почалось!Через неділі дві скажуть,що коронавірус взагалі не є інфекційним захворюванням,відмінять карантин і перестануть лікувати.
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