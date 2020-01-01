У Тернополі через спалах COVID-19 заборонили збиратися у групи більше двох осіб
Сьогодні, 19:04
У Тернополі посилили заходи безпеки у зв’язку з поширенням коронавірусу, зокрема заборонили збиратись у групи більше двох осіб в громадських місцях.
Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий штаб для боротьби з коронавірусом.
Так, згідно з рішенням штабу з ліквідації надзвичайної ситуації у Тернополі заборонили:
- Перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах Тернопільської міської територіальної громади груп більше двох осіб, або в межах однієї сім’ї (за винятком роботи державних, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та ремонтних бригад);
- Перебування на вулицях дітям віком до 14 років без супроводу дорослих, а дітям віком від 14 до 18 років - без відома батьків чи опікунів.
"Крім цього в штабі затвердили алгоритм поховань. Ритуальні обряди можна проводити на відкритих територіях та обмежити перебування до 10 осіб при умові дотримання карантинних заходів (відстань між людьми не менше 2 м, наявність засобів індивідуального захисту – маски, рукавиці)", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий штаб для боротьби з коронавірусом.
Так, згідно з рішенням штабу з ліквідації надзвичайної ситуації у Тернополі заборонили:
- Перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах Тернопільської міської територіальної громади груп більше двох осіб, або в межах однієї сім’ї (за винятком роботи державних, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та ремонтних бригад);
- Перебування на вулицях дітям віком до 14 років без супроводу дорослих, а дітям віком від 14 до 18 років - без відома батьків чи опікунів.
"Крім цього в штабі затвердили алгоритм поховань. Ритуальні обряди можна проводити на відкритих територіях та обмежити перебування до 10 осіб при умові дотримання карантинних заходів (відстань між людьми не менше 2 м, наявність засобів індивідуального захисту – маски, рукавиці)", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Івано-Франківську померла породілля з підозрою на коронавірус
Сьогодні, 15:01
Коментарі 0
Останні новини
На Горохівщині затримали грабіжника, який намагався обікрасти будинок на очах в господаря
Сьогодні, 19:14
У Тернополі через спалах COVID-19 заборонили збиратися у групи більше двох осіб
Сьогодні, 19:04
Як лучанам оформити виплати на дитину онлайн. ІНСТРУКЦІЯ
Сьогодні, 18:41
Вручили приз четвертому переможцю акції від компанії «Забіяка» «Купуй сардельки - вигравай IPhone»*
Сьогодні, 18:10
Медіа