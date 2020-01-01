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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Тернополі через спалах COVID-19 заборонили збиратися у групи більше двох осіб

У Тернополі через спалах COVID-19 заборонили збиратися у групи більше двох осіб
У Тернополі посилили заходи безпеки у зв’язку з поширенням коронавірусу, зокрема заборонили збиратись у групи більше двох осіб в громадських місцях.

Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий штаб для боротьби з коронавірусом.

Так, згідно з рішенням штабу з ліквідації надзвичайної ситуації у Тернополі заборонили:

- Перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах Тернопільської міської територіальної громади груп більше двох осіб, або в межах однієї сім’ї (за винятком роботи державних, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та ремонтних бригад);

- Перебування на вулицях дітям віком до 14 років без супроводу дорослих, а дітям віком від 14 до 18 років - без відома батьків чи опікунів.

"Крім цього в штабі затвердили алгоритм поховань. Ритуальні обряди можна проводити на відкритих територіях та обмежити перебування до 10 осіб при умові дотримання карантинних заходів (відстань між людьми не менше 2 м, наявність засобів індивідуального захисту – маски, рукавиці)", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Тернопіль, карантинні заходи, спалах коронавірусу
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