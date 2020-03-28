Медики луцької лікарні, в яких виявили коронавірус, не мають ознак хвороби
Сьогодні, 11:26
У Луцькій міській клінічній лікарні здійснили обстеження всіх медичних працівників відділення анестезіології й виявили COVID-19 у 4 працівників, які, до слова, не маю ть ознак хвороби.
Про це повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Зауважують також, що за наказом МОЗ №722 від 28.03.2020 ці працівники не підлягають під визначення контактних осіб.
Стан 4 медиків, у яких виявили коронавірус, задовільний.
Відділення реанімації закрили для проведення дезінфекційних заходів. Чотирьох інфікованих працівників відсторонили від роботи на період обсервації. За контактними особами встановили нагляд.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що директор Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич захворіла на коронавірус. Жінка деякий час перебувала на лікуванні у закладі, який очолює.
Станом на 10.00 1 квітня у Волинській області зареєстрували 7 випадків коронавірусної інфекції.
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Про це повідомляють на сторінці медзакладу у фейсбуці.
Зауважують також, що за наказом МОЗ №722 від 28.03.2020 ці працівники не підлягають під визначення контактних осіб.
Стан 4 медиків, у яких виявили коронавірус, задовільний.
Відділення реанімації закрили для проведення дезінфекційних заходів. Чотирьох інфікованих працівників відсторонили від роботи на період обсервації. За контактними особами встановили нагляд.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що директор Луцької міської клінічної лікарні Лариса Духневич захворіла на коронавірус. Жінка деякий час перебувала на лікуванні у закладі, який очолює.
Станом на 10.00 1 квітня у Волинській області зареєстрували 7 випадків коронавірусної інфекції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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