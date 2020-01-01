В Україні запускають додаток, аби стежити за дотриманням карантину





Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі

За його словами, нині додаток проходить модерацію в Apple Store та Google Play Market.



Він пояснив, що додаток не буде постійно відслідковувати геолокацію людини. Однак вона отримуватиме в день декілька пуш-повідомлень, їй потрібно буде сфотографуватись і водночас буде фіксуватись її геолокація.



Ті люди, які не мають смартфонів, їм будуть телефонувати з call-центру і перепитувати, чи вони перебувають на самоізоляції.



Як працюватиме застосунок



Додаток буде збирати дані про геолокацію та FaceID. І це відбуватиметься у випадковий період часу.



"Одразу заспокою – жодного "великого брата" чи стеження за громадянами. Обов’язковий контроль для хворих та добровільний для самоізольованих. Інакше епідемію не зупинити", – зазначив Федоров.



Окрім того, за допомогою цього застосунку можна буде замовляти продукти та ліки онлайн, а також повідомляти про стан здоров’я.



Також у Мінцифрі планують за допомогою сервісу Дія проводити моніторинг можливого контакту з хворим. Для цього користувачі повинні будуть сканувати QR-коди в магазинах, таксі тощо. Після цього людину будуть попереджати про можливий контакт з хворим.



Хто має обов'язово користуватись додатком



Є три категорії людей, які мають завантажити додаток:



- люди, які захворіли і проходять лікування вдома;

- люди, які приїхали з-за кордону і потребують обсервації;

- люди, в яких є підозра на захворювання.



"Окрім цього, ми працюємо з МВС та МОЗ на тим, щоб відслідковувати також місце перебування та дотримання карантину тих людей, які контактували з хворими", – пояснив Федоров.



Безкоштовні послуги для бізнесу



Ще один корисний інструмент, що запускає Мінцифра, – це онлайн-платформа безкоштовних послуг бізнесу. Нині існують сервіси, що пропонують багато безкоштовних послуг для громадян на період карантину. Тож в міністерстві планують зібрати всі послуги на одній платформі.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні запускають спеціальний мобільний додаток, який допоможе моніторити дотримання умов карантину чи самоізоляції. Дотримання цих умов контролюватимуть через геолокацію та FaceID.Про це розповів міністр цифрової трансформаціїв ефірі 24 каналу.

За його словами, нині додаток проходить модерацію в Apple Store та Google Play Market.Він пояснив, що додаток не буде постійно відслідковувати геолокацію людини. Однак вона отримуватиме в день декілька пуш-повідомлень, їй потрібно буде сфотографуватись і водночас буде фіксуватись її геолокація.Ті люди, які не мають смартфонів, їм будуть телефонувати з call-центру і перепитувати, чи вони перебувають на самоізоляції.Додаток буде збирати дані про геолокацію та FaceID. І це відбуватиметься у випадковий період часу."Одразу заспокою – жодного "великого брата" чи стеження за громадянами. Обов’язковий контроль для хворих та добровільний для самоізольованих. Інакше епідемію не зупинити", – зазначив Федоров.Окрім того, за допомогою цього застосунку можна буде замовляти продукти та ліки онлайн, а також повідомляти про стан здоров’я.Також у Мінцифрі планують за допомогою сервісу Дія проводити моніторинг можливого контакту з хворим. Для цього користувачі повинні будуть сканувати QR-коди в магазинах, таксі тощо. Після цього людину будуть попереджати про можливий контакт з хворим.Є три категорії людей, які мають завантажити додаток:- люди, які захворіли і проходять лікування вдома;- люди, які приїхали з-за кордону і потребують обсервації;- люди, в яких є підозра на захворювання."Окрім цього, ми працюємо з МВС та МОЗ на тим, щоб відслідковувати також місце перебування та дотримання карантину тих людей, які контактували з хворими", – пояснив Федоров.Ще один корисний інструмент, що запускає Мінцифра, – це онлайн-платформа безкоштовних послуг бізнесу. Нині існують сервіси, що пропонують багато безкоштовних послуг для громадян на період карантину. Тож в міністерстві планують зібрати всі послуги на одній платформі.

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