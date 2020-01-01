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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні запускають додаток, аби стежити за дотриманням карантину

В Україні запускають додаток, аби стежити за дотриманням карантину
В Україні запускають спеціальний мобільний додаток, який допоможе моніторити дотримання умов карантину чи самоізоляції. Дотримання цих умов контролюватимуть через геолокацію та FaceID.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі 24 каналу.

За його словами, нині додаток проходить модерацію в Apple Store та Google Play Market.

Він пояснив, що додаток не буде постійно відслідковувати геолокацію людини. Однак вона отримуватиме в день декілька пуш-повідомлень, їй потрібно буде сфотографуватись і водночас буде фіксуватись її геолокація.

Ті люди, які не мають смартфонів, їм будуть телефонувати з call-центру і перепитувати, чи вони перебувають на самоізоляції.

Як працюватиме застосунок

Додаток буде збирати дані про геолокацію та FaceID. І це відбуватиметься у випадковий період часу.

"Одразу заспокою – жодного "великого брата" чи стеження за громадянами. Обов’язковий контроль для хворих та добровільний для самоізольованих. Інакше епідемію не зупинити", – зазначив Федоров.

Окрім того, за допомогою цього застосунку можна буде замовляти продукти та ліки онлайн, а також повідомляти про стан здоров’я.

Також у Мінцифрі планують за допомогою сервісу Дія проводити моніторинг можливого контакту з хворим. Для цього користувачі повинні будуть сканувати QR-коди в магазинах, таксі тощо. Після цього людину будуть попереджати про можливий контакт з хворим.

Хто має обов'язово користуватись додатком

Є три категорії людей, які мають завантажити додаток:

- люди, які захворіли і проходять лікування вдома;
- люди, які приїхали з-за кордону і потребують обсервації;
- люди, в яких є підозра на захворювання.

"Окрім цього, ми працюємо з МВС та МОЗ на тим, щоб відслідковувати також місце перебування та дотримання карантину тих людей, які контактували з хворими", – пояснив Федоров.

Безкоштовні послуги для бізнесу

Ще один корисний інструмент, що запускає Мінцифра, – це онлайн-платформа безкоштовних послуг бізнесу. Нині існують сервіси, що пропонують багато безкоштовних послуг для громадян на період карантину. Тож в міністерстві планують зібрати всі послуги на одній платформі.





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Теги: коронавірус, додаток, дотримання карантину, Україна
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