вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Тести на коронавірус можна буде придбати в аптеках, – МОЗ

Тести на коронавірус можна буде придбати в аптеках, – МОЗ
В українців буде можливість придбати експрес-тест на коронавірус в аптеці.

Про це заявив сьогодні на брифінгу 10 квітня заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише "Радіо.Свобода".

«Змога така буде, оскільки будь-які аптеки сьогодні можуть закуповувати експрес тест-системи... В аптеках можуть продаватися експрес-тести, і це питання суб’єкта господарювання, що володіє аптекою», – сказав Ляшко, додамо, він не уточнив, коли саме з'явиться така можливість.

Заступник міністра додав, що приватні лабораторії також можуть проводити тестування на коронавірус.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, експрес-тести, аптеки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Як дбати про тварин у період карантину: ТОП-5 порад від ветеринара луцької військової частини
Сьогодні, 12:32
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Сьогодні, 12:11
У Нововолинську – два нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 11:53
Волинський священник розповів, чи варто цілувати ікони під час епідемії коронавірусу
Сьогодні, 11:03
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Ягодині» СБУ та митники викрили серйозну махінацію з медичним обладнанням. ФОТО
Сьогодні, 14:19
Синоптик розповіла, якою буде погода на Вербну неділю
Сьогодні, 14:16
Тести на коронавірус можна буде придбати в аптеках, – МОЗ
Сьогодні, 13:47
Як працює волинський тубдиспансер в умовах недофінансування та карантину
Сьогодні, 13:20
У центрі Луцька патрульні затримали грабіжника
Сьогодні, 13:13
Схожі новини
Синоптик розповіла, якою буде погода на Вербну неділю Синоптик розповіла, якою буде погода на Вербну неділю
Сьогодні, 14:16
В Україні – 1892 випадки COVID-19, з них на Волині – 38 В Україні – 1892 випадки COVID-19, з них на Волині – 38
09 квітень, 09:39
ЄС дасть Україні 190 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом ЄС дасть Україні 190 мільйонів євро на боротьбу з коронавірусом
09 квітень, 05:16
Яких вакансій стало більше через СОVID-19 Яких вакансій стало більше через СОVID-19
09 квітень, 03:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» СБУ та митники викрили серйозну махінацію з медичним обладнанням. ФОТО
Сьогодні, 14:19
 0
Синоптик розповіла, якою буде погода на Вербну неділю
Сьогодні, 14:16
 0
Тести на коронавірус можна буде придбати в аптеках, – МОЗ
Сьогодні, 13:47
 0
Як працює волинський тубдиспансер в умовах недофінансування та карантину
Сьогодні, 13:20
 0
У центрі Луцька патрульні затримали грабіжника
Сьогодні, 13:13
 0
Медіа
відео
1/8