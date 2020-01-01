Тести на коронавірус можна буде придбати в аптеках, – МОЗ





Про це заявив сьогодні на брифінгу 10 квітня заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише



«Змога така буде, оскільки будь-які аптеки сьогодні можуть закуповувати експрес тест-системи... В аптеках можуть продаватися експрес-тести, і це питання суб’єкта господарювання, що володіє аптекою», – сказав Ляшко, додамо, він не уточнив, коли саме з'явиться така можливість.



Заступник міністра додав, що приватні лабораторії також можуть проводити тестування на коронавірус.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В українців буде можливість придбати експрес-тест на коронавірус в аптеці.Про це заявив сьогодні на брифінгу 10 квітня заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України, пише "Радіо.Свобода". «Змога така буде, оскільки будь-які аптеки сьогодні можуть закуповувати експрес тест-системи... В аптеках можуть продаватися експрес-тести, і це питання суб’єкта господарювання, що володіє аптекою», – сказав Ляшко, додамо, він не уточнив, коли саме з'явиться така можливість.Заступник міністра додав, що приватні лабораторії також можуть проводити тестування на коронавірус.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію