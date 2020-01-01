Тести на коронавірус можна буде придбати в аптеках, – МОЗ
Сьогодні, 13:47
В українців буде можливість придбати експрес-тест на коронавірус в аптеці.
Про це заявив сьогодні на брифінгу 10 квітня заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише "Радіо.Свобода".
«Змога така буде, оскільки будь-які аптеки сьогодні можуть закуповувати експрес тест-системи... В аптеках можуть продаватися експрес-тести, і це питання суб’єкта господарювання, що володіє аптекою», – сказав Ляшко, додамо, він не уточнив, коли саме з'явиться така можливість.
Заступник міністра додав, що приватні лабораторії також можуть проводити тестування на коронавірус.
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Про це заявив сьогодні на брифінгу 10 квітня заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, пише "Радіо.Свобода".
«Змога така буде, оскільки будь-які аптеки сьогодні можуть закуповувати експрес тест-системи... В аптеках можуть продаватися експрес-тести, і це питання суб’єкта господарювання, що володіє аптекою», – сказав Ляшко, додамо, він не уточнив, коли саме з'явиться така можливість.
Заступник міністра додав, що приватні лабораторії також можуть проводити тестування на коронавірус.
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