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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Волинь – серед областей, де за добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус

Волинь – серед областей, де за добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус
На Волині протягом доби 11 квітня виявили 19 новихвипадків захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Посадовець зауважив, що найбільше випадків недуги за добу 11 квітня виявили у Тернопільській області (35), Чернівецькій (23), Вінницькій (23), місті Києві (20), Волинська та Запорізька області – по 19 випадків.

З початку епідемії найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Чернівецькій області – 432.
Зауважимо, що нині в Україні не залишилося жодної області, де б не було випадків COVID-19.

Станом на ранок 12 квітня на Волині зареєстрували 71 підтверджений випадок цієї недуги.

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Теги: коронавірус, кількість, Волинь
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Коментарі 2
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А ви давайте нехтуйте проханнями влади, обурюйтесь, Конституцію згадуйте... продовжуйте... а цифри своє говорять!!!
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Ну тоді всі в церкву.Може допоможе.
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