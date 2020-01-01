Волинь – серед областей, де за добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус
Сьогодні, 09:53
На Волині протягом доби 11 квітня виявили 19 новихвипадків захворювання на коронавірус COVID-19.
Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Посадовець зауважив, що найбільше випадків недуги за добу 11 квітня виявили у Тернопільській області (35), Чернівецькій (23), Вінницькій (23), місті Києві (20), Волинська та Запорізька області – по 19 випадків.
З початку епідемії найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Чернівецькій області – 432.
Зауважимо, що нині в Україні не залишилося жодної області, де б не було випадків COVID-19.
Станом на ранок 12 квітня на Волині зареєстрували 71 підтверджений випадок цієї недуги.
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Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Посадовець зауважив, що найбільше випадків недуги за добу 11 квітня виявили у Тернопільській області (35), Чернівецькій (23), Вінницькій (23), місті Києві (20), Волинська та Запорізька області – по 19 випадків.
З початку епідемії найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Чернівецькій області – 432.
Зауважимо, що нині в Україні не залишилося жодної області, де б не було випадків COVID-19.
Станом на ранок 12 квітня на Волині зареєстрували 71 підтверджений випадок цієї недуги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
А ви давайте нехтуйте проханнями влади, обурюйтесь, Конституцію згадуйте... продовжуйте... а цифри своє говорять!!!
Ну тоді всі в церкву.Може допоможе.
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