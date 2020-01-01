Волинь – серед областей, де за добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус

На Волині протягом доби 11 квітня виявили 19 новихвипадків захворювання на коронавірус COVID-19.Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар УкраїниПосадовець зауважив, що найбільше випадків недуги за добу 11 квітня виявили у Тернопільській області (35), Чернівецькій (23), Вінницькій (23), місті Києві (20), Волинська та Запорізька області – по 19 випадків.З початку епідемії найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували у Чернівецькій області – 432.Зауважимо, що нині в Україні не залишилося жодної області, де б не було випадків COVID-19.Станом на ранок 12 квітня на Волині зареєстрували 71 підтверджений випадок цієї недуги.