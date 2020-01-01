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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Усім пацієнтам Луцької міської клінічної лікарні хочуть проводити тестування на COVID-19

Усім пацієнтам Луцької міської клінічної лікарні хочуть проводити тестування на COVID-19
Усім пацієнтам Луцької міської клінічної лікарні, які потраплять на стаціонарне лікування, планують проводити експрес-тестування на виявлення інфекції COVID-19.

Про це стало відомо сьогодні, 17 квітня, під час онлайн засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, йдеться на сайті мерії Луцька.

Так, у Луцькій міській клінічній лікарні розглядають можливість проводити експрес-тестування на коронавірус усім пацієнтам, які потрапляють на стаціонарне лікування до цього закладу.

Також начальник управління охорони здоров’я Володимир Лотвін додав, семеро працівників Луцької міської клінічної лікарні, які хворіли на коронавірус, одужали. За його словами, два повторні обстеження на COVID-19 показали негативні результати, а отже - вони одужали.

Нагадаємо, станом на ранок 17 квітня на Волині зареєстрували 122 випадки захворювання, у місті Луцьку за минулу добу нових випадків захворювання на COVID-19 не виявили. Загалом в Луцьку на сьогодні 29 підтверджених випадків.

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Теги: Луцьк, експрес-тестування, коронавірус
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