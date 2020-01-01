В Україні 93% людей інфікувалися коронавірусом на території країни
Сьогодні, 20:43
В Україні 93% людей із COVID-19 зі встановленим шляхом передачі інфікувалися на території країни. Інші 7% перебували за кордоном в межах 14 днів до появи симптомів.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.
Новий коронавірус передається від людини до людини краплинним та контактним шляхами. Тобто через дрібні краплинки, які виділяються з дихальних шляхів хворого на COVID-19 під час кашлю або чхання. Ці краплі розповсюджуються на відстань близько метра від хворого і можуть потрапляти на слизові оболонки очей, носа та рота іншої людини, яка знаходиться поруч.
Станом на 23 квітня в Україні 55% підтверджених випадків COVID-19 становлять люди у віковій групі до 50 років.
Підкреслюють, наразі немає вакцини та ліків проти COVID-19. Один із найбільш ефективних способів захиститися і запобігти поширенню інфекції – дотримуватися фізичної дистанції і щоденної гігієни.
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Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.
Новий коронавірус передається від людини до людини краплинним та контактним шляхами. Тобто через дрібні краплинки, які виділяються з дихальних шляхів хворого на COVID-19 під час кашлю або чхання. Ці краплі розповсюджуються на відстань близько метра від хворого і можуть потрапляти на слизові оболонки очей, носа та рота іншої людини, яка знаходиться поруч.
Станом на 23 квітня в Україні 55% підтверджених випадків COVID-19 становлять люди у віковій групі до 50 років.
Підкреслюють, наразі немає вакцини та ліків проти COVID-19. Один із найбільш ефективних способів захиститися і запобігти поширенню інфекції – дотримуватися фізичної дистанції і щоденної гігієни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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