В Україні зафіксували 7647 випадків коронавірусу, на Волині – 203

В Україні зафіксували 7647 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це інформує МОЗ.За даними ЦГЗ, станом на 9:00 24 квітня в Україні 7647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксували 477 нових випадків.Наразі коронавірусну хворобу виявили:Вінницька область — 370 випадків;Волинська область — 203 випадки;Дніпропетровська область — 195 випадків;Донецька область — 24 випадки;Житомирська область — 309 випадків;Закарпатська область — 260 випадків;Запорізька область — 163 випадки;Івано-Франківська область — 684 випадки;Кіровоградська область — 283 випадки;м. Київ — 1122 випадки;Київська область — 505 випадків;Львівська область — 298 випадків;Луганська область — 27 випадків;Миколаївська область — 103 випадки;Одеська область — 169 випадків;Полтавська область — 161 випадок;Рівненська область — 437 випадків;Сумська область — 90 випадків;Тернопільська область — 532 випадки;Харківська область — 118 випадків;Херсонська область — 77 випадків;Хмельницька область — 65 випадків;Чернівецька область — 1199 випадків;Черкаська область — 234 випадки;Чернігівська область — 19 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводила вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України, а також обласні лабораторії. Станом на ранок 24 квітня 2020 року до центру надійшло 1460 повідомлень про підозру на COVID-19.Всього з початку 2020 року надійшло 22518 повідомлень про підозру на COVID-19.