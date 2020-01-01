Волинь через карантин втратить половину надходжень до бюджету

Попередньо Волинська області внаслідок карантину втратить половину податкових надходжень.Про це йшлося у п’ятницю, 24 квітня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови Волинської ОДАзауважила, що на сьогодні в області аналізують наслідки карантину для бюджету. Нині можна говорити лише про приблизні підрахунки, адже ситуація змінюється.«На вчора була інформація, що це – близько 50%», - відповіла посадовиця.