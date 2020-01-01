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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Волинь через карантин втратить половину надходжень до бюджету

Волинь через карантин втратить половину надходжень до бюджету
Попередньо Волинська області внаслідок карантину втратить половину податкових надходжень.

Про це йшлося у п’ятницю, 24 квітня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак зауважила, що на сьогодні в області аналізують наслідки карантину для бюджету. Нині можна говорити лише про приблизні підрахунки, адже ситуація змінюється.

«На вчора була інформація, що це – близько 50%», - відповіла посадовиця.

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Теги: Волинь, бюджет, коронавірус
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