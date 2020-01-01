Волинь через карантин втратить половину надходжень до бюджету
Сьогодні, 20:21
Попередньо Волинська області внаслідок карантину втратить половину податкових надходжень.
Про це йшлося у п’ятницю, 24 квітня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак зауважила, що на сьогодні в області аналізують наслідки карантину для бюджету. Нині можна говорити лише про приблизні підрахунки, адже ситуація змінюється.
«На вчора була інформація, що це – близько 50%», - відповіла посадовиця.
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Про це йшлося у п’ятницю, 24 квітня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак зауважила, що на сьогодні в області аналізують наслідки карантину для бюджету. Нині можна говорити лише про приблизні підрахунки, адже ситуація змінюється.
«На вчора була інформація, що це – близько 50%», - відповіла посадовиця.
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