У Нововолинську встановлять ще два карантинні контрольно-пропускні пункти

У Нововолинську запрацюють ще два карантинні контрольно-пропускні пункти.Про це йдеться на сайті мерії.24 квітня 2020 року на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ознайомились із результатами роботи карантинних контрольно-пропускних пунктів у Нововолинську.Виконувач обов’язків начальника поліції НВ ВП ГУНП у Волинській областідоповів, що КПП працюють у встановленому режимі відповідно до інструкцій. За добу працівники КПП на вулиці Луцькій зафіксували 2687 автотранспортних засобів, якими їхали 3847 осіб. Через карантинно-пропускний пункт біля заправки «ОККО» проїхали 3274 автомобілі та 5119 осіб. Під час перевірок хворих га ГРВІ не виявили.Керівник робіт з ліквідації надзвичайної ситуації регіонального рівня, під час телефонної розмови із міським головоюнаголосила на необхідності встановлення додаткових карантинних контрольно-пропускних пунктів. Хоча у Нововолинську контрольована ситуація із захворюваністю коронавірусною хворобою, проте, розслаблятися ще рано, потрібно докладати зусиль, аби уникнути нових вогнищ захворювання.– Ми встановимо ще два КПП на околицях міста. Один на автодорозі на вулиці Шахтарській, інший у напрямку Нововолинськ-Гряди – повідомив міський голова Віктор Сапожніков. Роботу із підготовки пропускних пунктів почнуть вже сьогодні, а із наступного тижня вони функціонуватимуть у цілодобовому режимі.Міський голова звернувся до жителів міста та навколишніх населених пунктів не панікувати та бути терпимими до тимчасових незручностей, адже такі дії спрямовані на користь населення і мають на меті забезпечити додаткові умови для контролю захворюваності коронавірусною хворобою.Крім того, на позачерговому засіданні міської комісії ТEБ та НС обговорили питання про організацію харчування медичних та інших працівників КНП «Нововолинська центральна міська лікарня», які працюють з хворими на коронавірусну хворобу COVID-19. Нагадаємо, що від 9 квітня 2020 року нововолинським медикам, які безпосередньо задіяні у боротьбі із захворюванням COVID-19, організували харчування за кошти міського бюджету, виплатили посилені аванси та заробітну плату. Нововолинськ був першим в області у ініціюванні та запровадженні таких заохочувальних заходів.