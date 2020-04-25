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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Перший випадок коронавірусу на Турійщині: хворий – у дуже важкому стані

Перший випадок коронавірусу на Турійщині: хворий – у дуже важкому стані
Розповіли про першого хворого на коронавірус у Турійському районі.

Про це інформує КНП "Центр ПМСД" Турiйськоi районної ради на сторінці у facebook.

Нагадаємо, що станом на 10.00 26 квітня на території Турійського району зафіксували перший випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Зазначається, що житель села Тупали Луківської ОТГ, який наразі знаходиться в інфекційному відділенні Ковельського МТМО в дуже важкому стані.

Наразі вживаються усі необхідні заходи згідно алгоритму дій від протидії поширення COVID-19. Опрацьовують списки контактних осіб.

Сьогодні отримано ще один негативний результат відібраного ПЛР у жителя Турійська. Ще 2 зразки, які доставлені в лабораторію 24-25.04.2020 року - знаходяться в обробці.

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Теги: коронавірус, Турійськ
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