Перший випадок коронавірусу на Турійщині: хворий – у дуже важкому стані
Сьогодні, 14:00
Розповіли про першого хворого на коронавірус у Турійському районі.
Про це інформує КНП "Центр ПМСД" Турiйськоi районної ради на сторінці у facebook.
Нагадаємо, що станом на 10.00 26 квітня на території Турійського району зафіксували перший випадок коронавірусної хвороби COVID-19.
Зазначається, що житель села Тупали Луківської ОТГ, який наразі знаходиться в інфекційному відділенні Ковельського МТМО в дуже важкому стані.
Наразі вживаються усі необхідні заходи згідно алгоритму дій від протидії поширення COVID-19. Опрацьовують списки контактних осіб.
Сьогодні отримано ще один негативний результат відібраного ПЛР у жителя Турійська. Ще 2 зразки, які доставлені в лабораторію 24-25.04.2020 року - знаходяться в обробці.
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Про це інформує КНП "Центр ПМСД" Турiйськоi районної ради на сторінці у facebook.
Нагадаємо, що станом на 10.00 26 квітня на території Турійського району зафіксували перший випадок коронавірусної хвороби COVID-19.
Зазначається, що житель села Тупали Луківської ОТГ, який наразі знаходиться в інфекційному відділенні Ковельського МТМО в дуже важкому стані.
Наразі вживаються усі необхідні заходи згідно алгоритму дій від протидії поширення COVID-19. Опрацьовують списки контактних осіб.
Сьогодні отримано ще один негативний результат відібраного ПЛР у жителя Турійська. Ще 2 зразки, які доставлені в лабораторію 24-25.04.2020 року - знаходяться в обробці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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