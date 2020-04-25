Перший випадок коронавірусу на Турійщині: хворий – у дуже важкому стані





Про це інформує КНП "Центр ПМСД" Турiйськоi районної ради на сторінці у



Нагадаємо, що станом на 10.00 26 квітня на території Турійського району



Зазначається, що житель села Тупали Луківської ОТГ, який наразі знаходиться в інфекційному відділенні Ковельського МТМО в дуже важкому стані.



Наразі вживаються усі необхідні заходи згідно алгоритму дій від протидії поширення COVID-19. Опрацьовують списки контактних осіб.



Сьогодні отримано ще один негативний результат відібраного ПЛР у жителя Турійська. Ще 2 зразки, які доставлені в лабораторію 24-25.04.2020 року - знаходяться в обробці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли про першого хворого на коронавірус у Турійському районі.Про це інформує КНП "Центр ПМСД" Турiйськоi районної ради на сторінці у facebook. Нагадаємо, що станом на 10.00 26 квітня на території Турійського району зафіксували перший випадок коронавірусної хвороби COVID-19 Зазначається, що житель села Тупали Луківської ОТГ, який наразі знаходиться в інфекційному відділенні Ковельського МТМО в дуже важкому стані.Наразі вживаються усі необхідні заходи згідно алгоритму дій від протидії поширення COVID-19. Опрацьовують списки контактних осіб.Сьогодні отримано ще один негативний результат відібраного ПЛР у жителя Турійська. Ще 2 зразки, які доставлені в лабораторію 24-25.04.2020 року - знаходяться в обробці.

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