14 нових випадків та одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 13 травня

За даними Волинського обласного лабораторного центру, за останню добу на Волині зареєстрували 14 нових випадків захворювання на COVID-19.У Горохівському районі – 6 випадків, Локачинському районі – 3, по одному випадку зареєстровано в м. Луцьк, м. Нововолинськ, Ківерцівському, Маневицькому та Любомльському районах. Одужало за добу 9 осіб. Померла одна особа (Луцький район).Загалом станом на 10.00 13 травня в області зареєстрували 510 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 119 осіб.За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:• м. Луцьк – 127 випадків, в т.ч. 3 летальних;• Луцький район – 36 випадків, в т.ч. 2 летальних;• Ковельський район – 84 випадки, в тому числі 1 летальний;• м. Нововолинськ – 60 випадків, в т.ч. 3 летальних;• Іваничівський район – 12 випадків;• Ківерцівський район – 55 випадків, в т.ч. 1 летальний;• Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;• Горохівський район – 24 випадки;• Маневицький район – 22 випадки, в тому числі 1 летальний;• Володимир-Волинський район – 13 випадків;• Камінь-Каширський район – 7 випадків;• Рожищенський район – 6 випадків;• Локачинський район – 8 випадків;• Любешівський район – 4 випадки;• Шацький район – 3 випадки;• Ратнівський район – 1 випадок;• Турійський район – 1 випадок;• Любомльський район – 1 випадок.За попередню добу надійшло 41 повідомлення про підозру на COVID-19.