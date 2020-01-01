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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

14 нових випадків та одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 13 травня

14 нових випадків та одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 13 травня
За даними Волинського обласного лабораторного центру, за останню добу на Волині зареєстрували 14 нових випадків захворювання на COVID-19.

У Горохівському районі – 6 випадків, Локачинському районі – 3, по одному випадку зареєстровано в м. Луцьк, м. Нововолинськ, Ківерцівському, Маневицькому та Любомльському районах. Одужало за добу 9 осіб. Померла одна особа (Луцький район).

Загалом станом на 10.00 13 травня в області зареєстрували 510 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР. Одужало 119 осіб.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 127 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Луцький район – 36 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• Ковельський район – 84 випадки, в тому числі 1 летальний;
• м. Нововолинськ – 60 випадків, в т.ч. 3 летальних;
• Іваничівський район – 12 випадків;
• Ківерцівський район – 55 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Горохівський район – 24 випадки;
• Маневицький район – 22 випадки, в тому числі 1 летальний;
• Володимир-Волинський район – 13 випадків;
• Камінь-Каширський район – 7 випадків;
• Рожищенський район – 6 випадків;
• Локачинський район – 8 випадків;
• Любешівський район – 4 випадки;
• Шацький район – 3 випадки;
• Ратнівський район – 1 випадок;
• Турійський район – 1 випадок;
• Любомльський район – 1 випадок.

За попередню добу надійшло 41 повідомлення про підозру на COVID-19.


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Теги: коронавірус, Волинь
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