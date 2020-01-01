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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 14 травня

Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 14 травня
За останню добу в області зареєстрували 25 нових випадків захворювання на COVID-19, з них в Луцькому районі – 6, Маневицькому – 5, по 4 випадки зареєстровано в м.Луцьку та Ковельському районі, 3 випадки в Ківерцівському районі, 2 в м.Нововолинськ та один в Локачинському районі. Одужало за добу 13 осіб.

Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.

На жаль, протягом минулої доби три особи померло: жінка 1957 р.н. (м.Луцьк), жінка 1943 р.н. (м.Нововолинськ) та чоловік 1947 р.н. (м.Ковель). В усіх померлих були супутні захворювання (лейкемія, серцева недостатність, цукровий діабет).

Зауважимо, що вранці 14 травня помер 44-річний чоловік у Володимирі-Волинському, у якого теж були супутні захворювання.

Загалом станом на 10.00 год. 14 травня на Волині зареєстрували 535 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужала 141 особа. 16 випадків хвороби завершилися летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 131 випадок, в т.ч. 4 летальних;
Луцький район – 42 випадки, в т.ч. 2 летальних;
Ковельський район – 88 випадків, в тому числі 2 летальних;
м. Нововолинськ – 62 випадки, в т.ч. 4 летальних;
Іваничівський район – 12 випадків;
Ківерцівський район – 58 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Старовижівський район – 46 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Маневицький район – 27 випадків, в тому числі 1 летальний;
Горохівський район – 24 випадки;
Володимир-Волинський район – 13 випадків;
Локачинський район – 8 випадків;
Камінь-Каширський район – 7 випадків;
Рожищенський район – 6 випадків;
Любешівський район – 4 випадки;
Шацький район – 3 випадки;
Ратнівський район – 1 випадок;
Турійський район – 1 випадок;
Любомльський район – 1 випадок.
За попередню добу надійшло 56 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 3731 особу, в тому числі 140 осіб за останню добу.


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Теги: коронавірус, Волинь, статистика
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