В Україні підтвердили 17 858 випадків коронавірусу, на Волині – 599
Сьогодні, 09:18
В Україні підтвердили 17 858 випадків COVID-19, з них 4906 одужали, 497 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтвердили 528 випадків.
Усього в Україні дослідили 220 638 зразків методом ПЛР, інформує Центр громадського здоров’я України.
Загалом захворіли 1269 дітей та 3512 медиків. На амбулаторному лікуванні перебувають 12 189 пацієнтів, з них 1043 дитини та 2869 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5669 осіб, з них 226 дітей та 643 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребувала 231 особа, зокрема одна дитина та 19 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 497 людей, з них 25 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 4906 пацієнтів вже одужали, зокрема 1262 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом випадки підтвердили:
Вінницька обл. — 700 (385 одужали);
Волинська обл. — 599 (149 одужали);
Дніпропетровська обл. — 806 (95 одужали);
Донецька обл. — 121 (34 одужали);
Житомирська обл. — 540 (140 одужали);
Закарпатська обл. — 858 (159 одужали);
Запорізька обл. — 365 (181 одужав);
Івано-Франківська обл. — 1200 (468 одужали);
м. Київ — 2221 (222 одужали);
Київська обл. — 1143 (206 одужали);
Кіровоградська обл. — 441 (310 одужали);
Луганська обл. — 42 (18 одужали);
Львівська обл. — 969 (186 одужали);
Миколаївська обл. — 236 (82 одужали);
Одеська обл. — 734 (43 одужали);
Полтавська обл. — 263 (179 одужали);
Рівненська обл. — 1104 (347 одужали);
Сумська обл. — 161 (89 одужали);
Тернопільська обл. — 1065 (547 одужали);
Харківська обл. — 773 (119 одужали);
Херсонська обл. — 167 (104 одужали);
Хмельницька обл. — 235 (55 одужали);
Черкаська обл. — 363 (200 одужали);
Чернівецька обл. — 2647 (563 одужали);
Чернігівська обл. —105 (25 одужали).
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Усього в Україні дослідили 220 638 зразків методом ПЛР, інформує Центр громадського здоров’я України.
Загалом захворіли 1269 дітей та 3512 медиків. На амбулаторному лікуванні перебувають 12 189 пацієнтів, з них 1043 дитини та 2869 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5669 осіб, з них 226 дітей та 643 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребувала 231 особа, зокрема одна дитина та 19 медиків.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 497 людей, з них 25 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 4906 пацієнтів вже одужали, зокрема 1262 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом випадки підтвердили:
Вінницька обл. — 700 (385 одужали);
Волинська обл. — 599 (149 одужали);
Дніпропетровська обл. — 806 (95 одужали);
Донецька обл. — 121 (34 одужали);
Житомирська обл. — 540 (140 одужали);
Закарпатська обл. — 858 (159 одужали);
Запорізька обл. — 365 (181 одужав);
Івано-Франківська обл. — 1200 (468 одужали);
м. Київ — 2221 (222 одужали);
Київська обл. — 1143 (206 одужали);
Кіровоградська обл. — 441 (310 одужали);
Луганська обл. — 42 (18 одужали);
Львівська обл. — 969 (186 одужали);
Миколаївська обл. — 236 (82 одужали);
Одеська обл. — 734 (43 одужали);
Полтавська обл. — 263 (179 одужали);
Рівненська обл. — 1104 (347 одужали);
Сумська обл. — 161 (89 одужали);
Тернопільська обл. — 1065 (547 одужали);
Харківська обл. — 773 (119 одужали);
Херсонська обл. — 167 (104 одужали);
Хмельницька обл. — 235 (55 одужали);
Черкаська обл. — 363 (200 одужали);
Чернівецька обл. — 2647 (563 одужали);
Чернігівська обл. —105 (25 одужали).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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