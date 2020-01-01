В Україні підтвердили 17 858 випадків коронавірусу, на Волині – 599

В Україні підтвердили 17 858 випадків COVID-19, з них 4906 одужали, 497 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтвердили 528 випадків.Усього в Україні дослідили 220 638 зразків методом ПЛР, інформує Центр громадського здоров’я України.Загалом захворіли 1269 дітей та 3512 медиків. На амбулаторному лікуванні перебувають 12 189 пацієнтів, з них 1043 дитини та 2869 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5669 осіб, з них 226 дітей та 643 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребувала 231 особа, зокрема одна дитина та 19 медиків.Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 497 людей, з них 25 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).Загалом 4906 пацієнтів вже одужали, зокрема 1262 медпрацівники, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.Загалом випадки підтвердили:Вінницька обл. — 700 (385 одужали);Волинська обл. — 599 (149 одужали);Дніпропетровська обл. — 806 (95 одужали);Донецька обл. — 121 (34 одужали);Житомирська обл. — 540 (140 одужали);Закарпатська обл. — 858 (159 одужали);Запорізька обл. — 365 (181 одужав);Івано-Франківська обл. — 1200 (468 одужали);м. Київ — 2221 (222 одужали);Київська обл. — 1143 (206 одужали);Кіровоградська обл. — 441 (310 одужали);Луганська обл. — 42 (18 одужали);Львівська обл. — 969 (186 одужали);Миколаївська обл. — 236 (82 одужали);Одеська обл. — 734 (43 одужали);Полтавська обл. — 263 (179 одужали);Рівненська обл. — 1104 (347 одужали);Сумська обл. — 161 (89 одужали);Тернопільська обл. — 1065 (547 одужали);Харківська обл. — 773 (119 одужали);Херсонська обл. — 167 (104 одужали);Хмельницька обл. — 235 (55 одужали);Черкаська обл. — 363 (200 одужали);Чернівецька обл. — 2647 (563 одужали);Чернігівська обл. —105 (25 одужали).