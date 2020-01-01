Де у Камінь-Каширському районі виявили коронавірус станом на 20 травня
Сьогодні, 17:38
Упродовж останньої доби в Камінь-Каширському районі зареєстрували 2 нових випадки коронавірусної інфекції. Захворіли по одній людині в селах Радошинка та Підбороччя.
Про це повідомляє Камінь-Каширська райдержадміністрація.
За весь період спостереження COVID-19 виявили у 15 жителів Камінь-Каширщини. Раніше повідомляли про підтверджені випадки інфікування у селах Сошичне, Бузаки, Піщане, а також у райцентрі – Камені-Каширському.
Нагадаємо, станом на 20 травня на Волині зафіксували 676 випадків коронавірусної інфекції, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.
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Про це повідомляє Камінь-Каширська райдержадміністрація.
За весь період спостереження COVID-19 виявили у 15 жителів Камінь-Каширщини. Раніше повідомляли про підтверджені випадки інфікування у селах Сошичне, Бузаки, Піщане, а також у райцентрі – Камені-Каширському.
Нагадаємо, станом на 20 травня на Волині зафіксували 676 випадків коронавірусної інфекції, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.
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