Де у Камінь-Каширському районі виявили коронавірус станом на 20 травня





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За весь період спостереження COVID-19 виявили у 15 жителів Камінь-Каширщини. Раніше повідомляли про підтверджені випадки інфікування у селах Сошичне, Бузаки, Піщане, а також у райцентрі – Камені-Каширському.



Нагадаємо, станом на 20 травня на Волині зафіксували 676 випадків коронавірусної інфекції, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби в Камінь-Каширському районі зареєстрували 2 нових випадки коронавірусної інфекції. Захворіли по одній людині в селах Радошинка та Підбороччя.Про це повідомляє Камінь-Каширська райдержадміністрація.За весь період спостереження COVID-19 виявили у 15 жителів Камінь-Каширщини. Раніше повідомляли про підтверджені випадки інфікування у селах Сошичне, Бузаки, Піщане, а також у райцентрі – Камені-Каширському.Нагадаємо, станом на 20 травня на Волині зафіксували 676 випадків коронавірусної інфекції, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.

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