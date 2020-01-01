Нові випадки коронавірусу: захворіли стоматолог, працівник «Луцьктепла», медики наркодиспансеру
Сьогодні, 12:55
За останню добу у Луцьку та Луцькому районі зафіксували 19 випадків коронавірусу.
Про це йшлося у четвер, 28 травня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що у Луцьку виявили 7 хворих на COVID-19 за добу, троє із них – медичні працівники (два з обласного центру терапії залежностей, один стоматолог).
Окрім того, коронавірус підтвердили у працівника заводу «Мотор», працівника Волинського обласного територіального медичного об’єднання, ще один – у сімейному вогнищі.
У Луцькому районі на COVID-19 захворіли 12 хворих, зокрема, працівник протитуберкульозного диспансеру, працівник ДКП «Луцьктепло», «Волиньхолдингу», мешканець Підгайців.
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Про це йшлося у четвер, 28 травня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що у Луцьку виявили 7 хворих на COVID-19 за добу, троє із них – медичні працівники (два з обласного центру терапії залежностей, один стоматолог).
Окрім того, коронавірус підтвердили у працівника заводу «Мотор», працівника Волинського обласного територіального медичного об’єднання, ще один – у сімейному вогнищі.
У Луцькому районі на COVID-19 захворіли 12 хворих, зокрема, працівник протитуберкульозного диспансеру, працівник ДКП «Луцьктепло», «Волиньхолдингу», мешканець Підгайців.
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