У Луцьку – 9 нових випадків коронавірусу
Сьогодні, 16:28
У Луцьку зафіксували 9 нових випадків коронавірусної інфекції.
Про це повідомили сьогодні під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, йдеться на сайті мерії.
Нагадаємо, зранку 3 червня про нові випадки коронавірусу в Луцьку не повідомляли.
Загалом у Луцьку було зафіксували 199 випадків захворювання на COVID-19. Протягом 2 червня сімейні лікарі обстежили 91 випадок хворого на ГРВІ та грип, із них діти — 49, дорослі — 42. Жодного випадку захворювання на COVID-19 не підтвердили.
Проте вже сьогодні, 3 червня, у Луцьку зафіксували ще 9 нових випадків.
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Про це повідомили сьогодні під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, йдеться на сайті мерії.
Нагадаємо, зранку 3 червня про нові випадки коронавірусу в Луцьку не повідомляли.
Загалом у Луцьку було зафіксували 199 випадків захворювання на COVID-19. Протягом 2 червня сімейні лікарі обстежили 91 випадок хворого на ГРВІ та грип, із них діти — 49, дорослі — 42. Жодного випадку захворювання на COVID-19 не підтвердили.
Проте вже сьогодні, 3 червня, у Луцьку зафіксували ще 9 нових випадків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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