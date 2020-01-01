У Луцьку – 9 нових випадків коронавірусу





Про це повідомили сьогодні під час чергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, йдеться на сайті мерії.



Нагадаємо, зранку 3 червня про нові



Загалом у Луцьку було зафіксували 199 випадків захворювання на COVID-19. Протягом 2 червня сімейні лікарі обстежили 91 випадок хворого на ГРВІ та грип, із них діти — 49, дорослі — 42. Жодного випадку захворювання на COVID-19 не підтвердили.



Проте вже сьогодні, 3 червня, у Луцьку зафіксували ще 9 нових випадків.

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